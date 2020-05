Fængslede får ikke Playstation - må nøjes med Nintendo

nationen! kom fejlagtigt til at skrive, at der var indkøbt Playstations for at kompensere de 4000 indsatte i danske fængsler, der er ramt af besøgs- og udgangsforbud. Der er tale om Nintendo og SEGA, viser det sig.

- De indsatte har på ingen måde fået adgang til at få udleveret playstation.

- Ikke engang noget der ligner Playstation - hverken 1,2 eller 3.

Sådan lød det i en mail nationen! modtog i fredags - sendt fra en pårørende til en af de 4000 indsatte, der i snart to måneder ikke har måtte få besøg.

Det er noget gammelt lort

nationen! har flere gange siden midten af marts måned, da corona-smitte fik Kriminalforsorgen til at stoppe alle besøg og udgange, skrevet om, hvordan det påvirker fangerne. Og nationen! har også beskrevet, hvordan det norske fængselssystem bl.a. har afkortet straffe og givet adgang til flere TV-kanaler pga corona.

Og selv om den danske justitsminister Nick Hækkerup i barske vendinger afviste af ændre på straffene med ordene 'Har man begået en forbrydelse, så skal man afsone sin straf', så kunne man i sidste uge på Kriminalforsorgens hjemmeside læse, at der var indløbt spilkonsoller til de indsatte. Men ikke Playstations som nationen! fejlagtigt skrev.

Ingen gider bruge deres tid på

- Nej.

- Virkeligheden er, at de (Kriminalforsorgen) har indkøbt nogle gamle SEGA 16 Bit spillemaskiner med spil i, som ingen gider bruge sin tid på, da det er gammel lort, skrev den pårørende, og Kriminalforsorgen bekræfter, at der et SEGA og Nintendo, der er indkøbt:

Nintendo Go Retro og Sega Mega Drive Mini

- Der er indkøbt et antal spillekonsoller, der udlånes til de indsatte på daglig basis, med henblik på at give alle indsatte lige mulighed for at få adgang til en spillekonsol.

- Modellerne er Nintendo Go Retro og Sega Mega Drive Mini

- Kriminalforsorgen vurderer løbende, om der kan indføres tiltag, som kan lette de indsattes hverdag.

Og de må lægge puslespil i cellerne

- Kriminalforsorgen har på nuværende tidspunkt bl.a. givet de indsatte mulighed for hobbylignende aktiviteter i cellerne. Det dækker eksempelvis over puslespil, krydsord og mandala mv.

- Indsatte i fængsler, arrester og på pensioner kan i øjeblikket ikke få besøg af pårørende. Det er for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19.

- Derfor har kriminalforsorgen for afsonere, og i samarbejde med politiet for arrestanter, etableret bedre muligheder for telefonisk kontakt til pårørende. I de åbne fængsler er der også åbnet for videokontakt til pårørende.

Vi vurderer løbende

- Kriminalforsorgen vurderer løbende, hvornår det sundhedsmæssigt vil være forsvarligt at begynde en gradvis og kontrolleret åbning for besøg, skriver Kriminalforsorgen.

nationen! beklager fejlen.