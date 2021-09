Færing: Fuck, aldrig har jeg været mere flov

Cirka to ud at tre færinger bryder sig ikke om den massive delfin-slagtning, der foregik søndag. Men er det egentlig så slemt, når man sammenligner med den måde vi danskere producerer høns, grise og køer på?

- Jeg er født og opvokset på Færøerne (bor nu i DK).

- Jeg vil altid være stolt af mit land og vil altid stå inde for, at man dræber grind,.

- Men da det nu er sagt er dette der er sket på Færøerne under al kritik!!

Aldrig har jeg været mere flov

- Dette slår alle argumenter færinge har for at dræbe grind til jorden.

- Aldrig har jeg været mere flov af at kalde mig Færing!!!

Forventer had - men fuck det

Sådan skriver Fríði A. i en af - de hold fast - 1500+ kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de 1428 delfiner (springere), der ifølge færøske medier blev jagtet og slagtet søndag i Skålefjord.



Fríði skriver også, at han regner med at kommentaren vil få masser af 'hates fra Færinge' men tilføjer et f***' det'. Og hvis han læser det færøske nyhedssite vp.fo , så kan han faktisk konstatere, at han mener det samme som flertallet af de 2313 læsere, der indtil nu har svaret på spørgsmålet: Skal vi fortsætte med at dræbe delfiner(springere)?.63 procent svarer nemlig nej.

I den høje ende

Journalisten, der har lavet netafstemningen siger til nationen!, at antallet af stemmer ligger på et normalt niveau - måske lidt i den høje ende, men på Ekstra Bladets Facebook er der - udover dem der skammer sig - en del, der mener, at slagteriet af de store hav-dyr, er helt OK:

Delfin-drab er dyrevelfærd i forhold til burhøns

- I modsætning til de fleste dyr vi sætter tænderne i DK, så har næsten alle dyr på Færøerne, levet det frie liv under fantastiske forhold.

- Og ikke været stuvet sammen, så de knap kan bevæge sig, eller fodret på et vis antal dage, så brystbenet på høns brækker fordi deres kroppe ikke kan følge med.

- De er heller ikke stopfodret med antibiotika eller er fulde af liggesår.

Bøffer og flæskestege med staldstress

- Alt på dem bliver spist og hvis man går op i dyrevelfærd, så er det da langt bedre at sætte tænderne i en delfin eller hval, end en kylling eller gris fra Danpo el Danish Crown, skriver Jill Í T, og Eydfrid N. mener også at det giver mening, at sammenligne delfinerne med danske produktionsdyr:

- Er det jer 'danskere', der skal bestemme hvad der er rigtig eller forkert i andre lande??

- Tænker i ikke over hvordan i selv behandler jeres dyr her nede?

- Hvad med hønsene, der brækker knogler for at DU kan få et fint stort æg på bordet??

Og jeres latterlige rejesalat

- Hvad med de griser og køer, der lever i stalde og stresser inden de skal slagtes så du kan få en flæskesteg til jul og en god bøf på grillen??

- Og hvad med alle de rejer i skal have i jeres latterlige rejesalat, skriver Eydfrid N, men hvad mener du?

MF'er: Fik 20 kilo kød med hjem

Sjúrður Skaale, der er medlem af Folketinget for Javnaðarflokkurin lagde i går en video på Facebook, hvor han forklarer, hvorfor netop denne delfin-slagtning skaber debat. Og hvorfor den potentielt kan skade den færøske eksport:

I videoen siger Sjúrður at han er vant til at forsvare grindedrab, men at delfiner er sværere, da mange mennesker har følelser for de elegante havdyr. Til nationen! bekræfter han iøvrigt, at cirka to ud af tre færinger er imod delfin/springer-drab i 'rigtige' meningsmålinger - og så tilføjer han, at han selv var for Skålefjord i går og kunne konstarere, at alt kødet fra de 1428 delfiner bliver anvendt. Han fik selv 20 kilo delfinkød med hjem.