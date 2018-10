Færre melder sig som indsamlere hos Røde Kors: 1000 ledige ruter

Tag dine børn med og giv dem et nyt perspektiv på verden. At der er mennesker, der ikke har råd til mad, og at nogle børn må flygte alene fra krig uden mor og far, skriver Røde Kors, der lige nu mangler indsamlere til søndagens husstandsindsamling.

- Røde Kors.... er de ikke også med til at fragte migranter til Europa fra Nordafrika?

En lang gåtur

Sådan skriver Allan A i den ene kommentar, der foreløbig er skrevet på TV Nord.dk om at Røde Kors her seks dage før den store landsindsamling mangler indsamlere.

- I Aalborg er der stadig cirka 400 indsamlingsruter, der kan besættes.

- For hele Nordjylland er der stadig over 1000 ruter, der mangler indsamlere til, skriver TV2 Nord nemlig, og ser man på de reaktioner, der er kommet på Røde Kors' egen efterlysning af indsamlere på Facebook, så ser det ikke ud til, at danskerne strømmer til:

Grænseoverskridende at bede om penge

- Vidste du, at hvis du går en tur søndag d. 7. oktober, så kan du give mad til 28 børn i en hel måned, spørger Røde Kors, og svaret fra Palle C lyder:

- En lang gåtur.

Og Line T skriver i sin kommentar, at hun måske gerne ville melde sig, hvis hun kunne gå med en anden:

- Jeg tror, at mange finder det grænseoverskridende at stemme dørklokker og be’ om penge. Det ville være rarere, hvis man gik to.

- Tror faktisk, at flere ville melde sig som indsamlere. , skriver Line T.

18,4 millioner sidste år

Sidste år samlede Røde Kors 18,4 millioner kroner ind ved sin indsamling til humanitært arbejde. Det var omkring en million kroner mindre end i 2016.

Du kan melde dig som indsamler her.