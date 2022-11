Fakta i stormvejr: Dumt tidspunkt

Mere end 600 kunder har skrevet under på en protest over COOPs beslutning om at lukke Fakta i Stubbekøbing 1. december. COOP står - foreløbig - fast

- Jeg flytter til Stubbekøbing om 14 dage.

- Og inden jeg besluttede mig for det, havde jeg lavet en tjekliste over hvad der var et must for mig. På den liste var blandt andet et udvalg af supermarkeder og specialbutikker.

- På den måned, der er gået siden jeg underskrev lejekontrakten, er bageren, og et supermarked nu lukket.

- Jeg håber virkelig ikke at det er en døende by jeg flytter til.

Ringere og ringere

Sådan skriver Torben J,. i en af de 155 kommentarer, der er skrevet på Facebook-siden 4850 Stubbekøbing - vi hjælper hinanden om byens Fakta-butik, der lukker d. 1. december. COOP har meldt ud, at butikken ikke løber rundt, og at der ret sikkert skal indrettes en COOP 365 på en anden adresse i byen. Men datoen for det kommende discountmarked er ikke fastsat. Og Torben er langtfra den eneste, der synes at lukningen og en december uden Fakta er skidt:

Annonce:

- Hvad sker der lige? Det bliver ringere og ringere for byen, skriver Anne H. og Linda S. der deltager i debatten på Folketidendes Facebook-profil er helt enig:

- Det er da det dummeste tidspunkt at lukke Fakta på - lige før julemåneden, skriver hun.

COOP står fast

Til avisen siger COOPs informationsdirektør Jens Juul Nielsen, at 'butikken bliver lukket, og den bliver ikke omdannet til en 365discount. Den sidste åbningsdag er 30. november'. Det samme siger han til nationen!, men hvad siger du?