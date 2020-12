Falck har testet 100.000: Så galt kan det gå

Hospitalets test viste, at hun havde corona - mens Falcks betalings-test - taget fem timer senere - viste at hun IKKE havde corona. Falck vil dog ikke give hende pengene tilbage, selv om de råder hende til at stole på hospitalets resultat.

- Svigermor, min kæreste og jeg, er blevet testet hos Falck testcenter Hvidovre torsdag d. 3. december.

- Vi skulle testes, fordi vi havde været i meget nærkontakt med en, der var testet positiv.

Tre test, et kvarter og 900 kr fattigere

- Vi var alle negative efter testen, der varede 15 min. Og vi var 900 kr fattigere.

- Men.....

- Svigermor fik - fem timer inden Falcks corona-test - taget en corona test på hospitalet.

Hurtigtest og private tests indføres som supplement til eksisterende tests

Sådan indleder JM et brev til nationen! om test, smitterisiko og den usikkerhed og forvirring hun og familien sidder med. For det offentlige tager én slags test – og Falck tager en anden slags. Og i JMs svigermors tilfælde, har de to test vist sig at give to forskellige resultater.

Vi var negative - så vi tænkte ikke

Det synes JM alle skal vide, da hun lige nu er ret bange – og hendes brev, som Falck kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:



- Fordi vi alle var negative, tænkte vi ikke på at kigge på den fra hospitalet.

- Men så - den 7 december - bliver vi ringet op af ’corona opsporing’ , som spørger os, om vi er klar over at svigermor er positiv.

- Og at hun har været det i 5 dage nu. Altså siden den 3 december.

- Samme dag som testen fra Falck.

Så vi har boet sammen med en smittet i fem dage

- Så dvs . vi har gået rundt med en positiv, person, da svigermor bor hos os. Og vi har to små børn.

- Det var jo pga af børnene, at vi brugte pengene hos Falck, fordi vi var bekymrede og gerne ville have hurtigt svar.

- Men det her er simpelthen ikke i orden, skriver JM, der føler sig snydt og gerne vil have sine penge tilbage.

nationen! har spurgt Falck, hvor ofte de hører det med forskellige svar, og hvad de råder kunderne til at stole på. Og om det kan være rigtigt, at kunder. der får forkerte svar, ikke får deres penge retur. Og de spørgsmål svarer Falck således på:

- Det er ærgerlig situation, som kan opstå, men vi oplever det sjældent. Alle former for tests kan give forkert resultat.

- Vi benytter tests fra nogle af verdens største sundhedsvirksomheder, der lover sensitivitet på mere end 93%.

- Det er en højt sikkerhed, men nogle test kan give forkert svar.

- Sandsynligheden er lille, men den er der.

- Vi har i den seneste måned testet flere end 100.000 danskere med antigentest og fundet en lige så høj andel af smittede, som man har fundet i 'de hvide telte'.

- Vi skal alle sammen passe på og følge de gode leveregler, som myndighederne råder os til.

- Står man med en positiv og en negativ test, så tag altid udgangspunkt i den positive test og betragt dig selv som smittet med corona, skriver Kaspar Bach Habersaat, der er Vice President Global Branding & Communications i Falck, men hvad tænker du?