Familien Pedersen: 4 danske statsborgere plus brasilianer-mor der er udvist

- I 1996, efter fuldendt MBA studie i USA, bliver jeg udsendt til Tyskland som salgschef.

- År 2000 møder jeg Maricina og vi stifter familie i Tyskland.

Vi har 3 børn - de er danske statsborgere

- 2003 gifter vi os på Frederiksberg Rådhus, men forbliver bosatte i Tyskland.

- Vi får 3 fælles børn, som er danske statsborgere. Mateus, Tim og Marja. De er nu 11, 14 og 15.

- 2012 flytter vi til Brasilia og åbnede en negle-salon.

- Til jul 2015 flytter vi så til Danmark. Først jeg og de 2 drenge for at finde bolig og arbejde, og i maj måned 16, kommer så min hustru samt datter.

Mor skal være ude senest den 20. marts - det er på tirsdag

Sådan indleder Gorm et brev til nationen! om den ulykkelige, ja nærmest livsødelæggende situation, han, konen og børnene er havnet i fordi de har boet og arbejdet i Tyskland og Brasilien, før de vendte hjem til Gorms hjemland Danmark. For mor – der er brasiliansk statsborger – er nemlig blevet nægtet opholdstilladelse, og har fået at vide, at hun skal være ude af landet senest d. 20. marts.

Nu forsøger Gorm at hitte ud af, hvad han nu skal stille og, og om der eventuelt kan sidde nogen derude, der har et godt råd. Hans brev – som du derfor gerne må dele vis Facebook, så så mange som muligt læser det – fortsætter således:

- I Tyskland havde vi ret til at bo sammen som familie.

Afslaget er netop blevet stadfæstet

- Vi søgte derfor om familiesammenførelse i maj 2016 på baggrund af EU reglerne, som siger, at rettigheder (familieliv) erhvervet i et andet EU land ikke kan blive frataget, når man flytter hjem igen.

- Men vi fik afslag fra Statsforvaltningen med den begrundelse, at hvis man inden hjemrejse forlader EU området, eller der er tidsforskudte indrejsedatoer mellem ægtefællerne, så mister familien retten til at bo sammen i Danmark.

- Og afslaget er netop blevet stadfæstet.

Jeg betaler skat

- Det vil sige, at vi bliver straffet for 1. at have boet i Brasilien efter at boede i Tyskland og 2.for at jeg, Tim og Mateus, rejste til Danmark fem måneder før Maricina og Marja.

- Som eneforsørger arbejder jeg, Gorm, fuldtid som tjener og er så taxichauffør på fridagene. Sidste år tjente jeg 375.000.

- Jeg betaler skat og vi ligger ikke det offentlige til last på nogen måde.

- Min kone, Maricina, vil helst gerne i gang med at arbejde, så hun også bidrage til både land og familie, men hun har ikke måtte imens sagen er blevet behandlet – og nu skal hun så smides ud.

Super ærgerligt

- Jeg synes det er super ærgerligt, at lige mit land har regler for at udvise en mor til danske børn, hvis hun kommer fra et 3. land, i dette tilfælde min hustru!.

- Så nu sidder vi i en helt uventet klemme og skal ud af Danmark næste uge. Er der nogen der har et sted at bo + et job til os i udlandet, skriver Gorm, men hvad tænker du?