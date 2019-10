Familien raser: Mor sad fem timer og ventede på toiletstol

Familien har valgt at få hjælp fra det private firma Altiden, da de lover at man kan få hjælp fra kvindelige hjælpere. Men nu er de rasende.

- Vi har haft en virkelig dårlig oplevelse.

- I torsdags d. 26 september fik min mor mavekramper og skal på toilettet. Det skal siges, at hun er lagt til at sove lidt i 22.

- Min søster ringer 22:35 og fortæller til vagthavende, at mor skal på toilettet.

- Vagthavende siger, at hvis vi sætter hende på toilettet så vil der komme hjælp om en time, da de har vagt skifte kl 23.

- Det tog vi positivt, da vi også ved, at der er vagtskifte klokken 23 og så må man vente.

En time senere ringer vi igen

Sådan indleder Waqar et brev om den behandling hans mor fik forleden aften, da hun skulle på toilettet. Sønnen skriver også, at familien andre gange har oplevet dårlig service, men at det denne gang var så groft, at de gerne vil have at andre skal høre om det. Og i det svar som Altiden kommer med nedenfor, kan man da også læse, at det ikke var godt nok. Waqars brev fortsætter nemlig således:

- 23:47 ringer min far til akuttelefonen og nu er det så en kvindelig hjælper, der tager telefonen og fortæller at hun lige er mødt ind og kommer ud til min mor om 30-40 minutter.

- Min far venter og ringer igen omkring lidt i 2 om natten og får at vide, at der er opstået en anden akut situation og minder min far om, at da vi ikke ønsker mandlig hjælp må vi desværre vente.

Og tre timer senere igen

- Han - Altidens medarbejder - lød megaflabet i telefonen og min far og ham kommer lidt skævt ind på hinanden.

- Så venter vi igen.

- Ringer igen 02:57 og får at vide, at den kvindelige hjælper er der om 10 minutter.

- Hun kom først 03:55

5 timer med fødderne dinglende

- Det er virkelig uacceptabelt at en syg borger som er diabetiker skal sidde på en bækkenstol i 5 timer og 20 minutter, med fødderne hængende. (se billedet).

- Vi ringer til kontoret næste morgen og taler med en vikar for ledelsen og hun nævner så, at vi ikke har haft ringet.

- Men heldigvis kan vi bevise det ved at tage screenshot af vores eget udgående og sende det.

- Lidt efter ringer vikaren tilbage og siger, at vi - da vi har takket nej til den mandlige hjælpers hjælp - selv er skyld i, at min mor skulle vente længe på hjælpen.

Vi har jo netop fravalgt kommunen

- Men grunden til vi har fravalgt Rødovre Kommune er jo netop fordi de har flere mandlige hjælpere end kvindelige hjælper.

- Og det er ikke første gang, at vi har haft sådanne episoder.

- De er flabede og der er meget sjusk i deres arbejde, og det er ofte nye ansigter min mor ser hver aften/nat - især når den mandlige vagthavende er på arbejde.

- Vi har båret over med mange af deres fejl, men det her er helt uacceptabelt.

Nu kan mor ikke stå som hun plejer

- Min mor er syg og har nu på 3 døgn smerter i sine ben, hvilket gør at hun ikke kan stå op i de 50 sekunder, hun altid har kunnet.

- Min mor har diabetes 2, høj blodtryk og nedsat(ingen kraft) i hele højre side af kroppen.

- Hvem skal vi dog kontakte og hvem skal give forklaring på, at min mor får den behandling, slutter brevet, som nationen! har sendt til Altiden. Og herfra er svaret, at moren ikke er blevet behandlet acceptabelt:

Kvalitetschefen: Det beklager vi

- Der er ingen tvivl om, at det forløb, som familien i Rødovre har oplevet, ikke er acceptabelt, og det beklager vi.

- Alle borgere hos os skal føle sig trygge ved, at de får den hjælp, som de har brug for.



- Vi har aftalt et møde med familien i denne uge, hvor vi sammen skal lægge en god og tryg plan for, hvordan vi sikrer, de får en god oplevelse hos os.

Situationer som denne skal undgås

- Samtidig er vi også ved at gennemgå vores interne processer for at sikre, at vi altid leverer den bedste kvalitet til borgerne, og at vi undgår en situation som denne fremover, skriver kvalitetschef i Altiden, Karin Kappel, men hvad tænker du?