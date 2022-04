Fandt 70.000 kr.

- I går var der genåbning af de fantastiske gangbroer og fugleskjul ved Store Høj Sø.

- Det er sagen I skrev om sidste år, hvor vi lokale beboere rejste 70.000 kr. i private donationer.

Alt for dyrt

Fantastisk: Skuret er reddet

- Og modtog en bevilling af 350.000 kr fra Realdanias kampagne underværker, for at redde anlægget.

- Nu er vi helt i mål!

Så kan man igen traske rundt ved Store Høj på Kalvebod Fælled. Foto: Naturpark Amager

Kunne ikke acceptere nedlukning

Sådan skriver en glad Nick V. fra Amager til nationen!, om den gangbro, folk, der vil nyde naturen og kigge på fugle ved Store Høj på Kalvebod Fælled, efter en massiv borgerindsats nu kan traske rundt på.

For mens de grønne områder omkring København bliver besøgt mere end nogensinde før, var anlægget ved Store Høj i akut fare for at blive fjernet. Broerne og det lille skur, hvor fuglekiggere kan nyde fuglelivet i tørvejr, var nemlig i så dårlig stand, at området blev lukket. Og skulle rives ned:

- Vi kunne ikke acceptere en nedlukning, da området virkelig er et fantastisk sted, som betyder noget for rigtig mange.

- Både for beboerne i Ørestad, børnehaver og mange andre, skriver Nick, der også har sendt billeder med af den nye gangbro.