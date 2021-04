Fandt fremmed kvinde på børneværelse: Bød på vodka

- Sikke en fantastisk reaktion fra beboerne.

- Smukt at læse den omsorg.

- Trods en fremmed i huset!

Hun har jo ikke taget noget

Sådan skriver Michelle V. i en meget populær kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om familiefaderen Lars, der meget tidligt onsdag morgen opdagede en fremmed kvinde inde på et villaens børneværelser. En kvinde, der sandsynligvis var gået ind i det ulåste hus, der ligger i Trekantsområdet, i løbet af natten;

- Hun har haft brug for noget tryghed, og hun har jo ikke taget noget her hos os.

- Jeg synes, det er synd for hende, siger Lars til avisen, der også kan fortælle, at den fremmede kvinde i første omgang blev budt på frugt - som hun sagde nej til - og derfor endte med at få en sjat vodka med æblejuice, før hun blev hentet af politiet. Og Michelle er langtfra den eneste, der synes, at den måde at opføre sig over for en fremmed person på er meget rosværdig:

Jeg havde kylet hende ud

- Synes I håndterede det så humant - som alle burde, når man har empati for et andet menneske.

- Men et chok må det ha' været, skriver Malene K. i en anden kommentar, mens Pernille N. nøjes med at skrive, hvad hun havde gjort i situationen:

- Jeg hade kylet hende ud meget hurtigt.