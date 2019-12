Fange klager: Låst inde i timevis med ondt i blindtarmen

nationen! har fået et brev fra en indsat i Nyborg Fængsel, der ikke er tilfreds med den behandling han fik, da han fik blindtarmsbetændelse. Fængslet skriver, at de overholdt proceduren.

- Jeg er en indsat mand, der sidder i Nyborg fængsel, og afsoner min lange dom.

- Jeg har fuld forståelse for, at jeg skal afsone min straf, men det er ikke i orden, at man behandler indsatte som dyr.

Fængslet tager ikke sygdom alvorligt

- Når det gælder sygdom og helbred, tager fængslet os ikke alvorligt. Man skal nærmest komme med hovedet under armen , før de reagerer.

- Og hvis man skriver en anmodningsseddel til sygeafdelingen, kan der gå flere dage inden man kommer derover.

Blev låst inde kl. 19.30 med ondt i blindtarmen

Sådan indleder R, der sidder i Nyborg Statsfængsel et brev til nationen!, som han har skrevet sammen med sin kone. R og konen synes nemlig der skal fokus på, hvor svært det er at overbevise fængselspersonalet om, at man er syg. Og de synes hele Danmark skal have at vide, hvordan han selv måtte vente i mere end et døgn, da han havde blindtarmsbetændelse. Hans brev – som Nyborg Statsfængsel kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Jeg havde f.eks. kraftige smerter i mave regionen, og bad om at blive tilset.

- Sygeplejersken på syge-afdelingen vurderede dog, at der intet var galt med min blindtarm, og jeg blev derfor lukket inde kl 19.30.

- Det gjorde fortsat meget ondt, og kl 01.00 måtte jeg ringe til vagten på pga de nu voldsomme og kraftige smerter.

Vagtlægen kom kl 05.30: Han skal indlægges

- Betjenten der kom sagde: ’Hvis du vil have vagtlæge så skal du ligge i observations cellen i 4-6 timer’, så ’bare læg dig til at sove’.

- Så jeg lå fra kl. 01.30 til 05.30 før vagtlægen kom og han var ikke i tvivl: ’Han skal indlægges nu’.

- Alligevel gik der yderligere 2 timer, så jeg blev først indlagt kl 07.00 pga. af mulig sprunget blindtarm, og jeg blev opereret følgende eftermiddag.

-Jeg var ikke så tilpas ved situationen, og fængslet valgte ikke at informere min kone. Det er ellers deres pligt.

- Jeg er ikke den eneste, der er mange indsatte, der oplever den slags ved alvorlig sygdomme.

Jeg får bare smertestillende

- Og selv om jeg efter operationen har haft det rigtig skidt og haft et højt infektionstal, så vil lægen herinde ikke indlægge mig.

-Jeg får bare smertestillende, skriver R, men i det svar Nyborg Statsfængsel har sendt til nationen! fra både enhedschef og sygeplejersken, holder man fast i, at R har fået og får korrekt behandling:

- På baggrund af redegørelser fra de involverede personaler, ses det ikke, at proceduren i Nyborg fængsel ikke har været overholdt:

- Den indsatte får målt værdier og der er intet der indikere at der skal gøres noget.

- Den indsatte venter på sygeafdelingen, på at vagtlæge ankommer.

- Der er ikke noget krav om at man skal observeres flere timer før man kan blive tilset af en læge. Det er tilstanden samt de målte værdier hos den indsatte der afgør om der skal tilkaldes læge.

Der skal være en særlig grund

- Ingen kendte til indsattes tilstand og på baggrund af forløbet på sygehuset fandtes der ikke anledning til at kontakte indsattes hustru.

- Hustruen fremgår øvrigt ikke som nærmeste pårørende i klientsystemet.

- Der er altid særligt fokus når indsatte der ikke i udgangsforløb skal ud af fængslet. Der kan derfor være noget sagsbehandlingstid, ligesom der skal være en særlig grund før de sendes ud.

- Havde vagtlægen vurderet situationen værende kritisk, havde der været tilkaldt ambulance, skriver enhedschefen, og sygeplejersken beskriver forløbet sådan her:

Vi talte om muligheden af bilndtarmsbetændelse

- Den 11.11.19 blev jeg, ved frokosttid, ringet op af en værkmester som fortalte, at R. havde ondt i maven. Han var på jobbet – arbejdede og havde ikke andre symptomer.

- Jeg sagde, at det skulle ses lidt an, men at de var velkomne til at kontakte mig igen, hvis det ikke blev bedre og R ønskede tilsyn. Efter et par timer blev jeg igen ringet op af en betjent, som sagde, at R stadig havde ondt i maven og jeg bad ham derfor om at komme over.

- R fortalte, at han havde haft ondt i maven det sidste halve døgns tid. Smerten var mest lokaliseret i højre side af maveregionen.

Men indikationen for indlæggelse var for lille

- Vi talte om muligheden for blindtarmsbetændelse, hvorfor der blev foretaget relevante undersøgelser. Der var ikke slipømhed i højre side af maveregionen.

- Han havde ikke feber og hans infektionstal var under 5.

- Der var i øvrigt fine tarmlyde og gang i maven. Jeg sagde til R, at jeg erkendte, at han havde ondt i maven, men at jeg ikke kunne foretage mig yderligere på nuværende, da indikationen for en indlæggelse på det tidspunkt var for lille. Vi blev nødt til at se det lidt an.

- Da jeg mødte næste dag, lå R i obs-cellen – han havde fortsat ondt i maven.

Vagtlæge havde besluttet at indlægge ham

- Han var blevet tilset af en vagtlæge tidligt om morgenen og han havde besluttet at René skulle indlægges.

- R blev kørt på sygehuset omkring kl. 07:30 og først hen på eftermiddagen vælger man at operere René for en blindtarmsbetændelse, fordi man ved en skanning er blevet sikre på diagnosen.

- Han er altså ikke blevet akut opereret og har fået stillet diagnosen på baggrund af en undersøgelse vi ikke kan foretage, skriver sygeplejersken, men hvad siger du?