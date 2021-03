Fanget på video: Gymnasielærer sagde 'neger'

- Hej.

- Forleden blev der optaget en video af en af vores lærere her på Ørestad Gymnasium.

- Læreren var i gang med undervisning på Google Meet (virtuel undervisning), og videoen fremstiller læreren som racistisk.

Redigeret så den kan misforstås

- I videoen (der er 13 sekunder lang) kan man nemlig høre læreren sige ’neger er det samme som at sige afrikaner’.

- Videoen er utrolig kort og redigeret, så det nemt kan misforstås.

- Den er også taget ud af kontekst, da konteksten er en historietime, hvor der tales om slaveri.

Rektor har brugt ordet 'politisag'

Sådan indleder en elev fra Ørestad Gymnasium en mail til nationen! om undervisning i slaveri, diskriminerende ord og god opførsel, når man modtager undervisning online.



Eleven – som ønsker at være anonym af hensyn til forholdet til både lærere og klassekammerater (nationen! kender selvfølgelig vedkommendes navn) – synes, videoen, som er blevet delt på Facebook, har skabt en dårlig stemning på gymnasiet. Og skriver brevet for at skabe en debat om, at lærere godt kan sige ’neger’ uden at være racistiske og risikere en politisag.

Elevens brev – som nationen! har sendt til Ørestad Gymnasiums rektor med et par spørgsmål om videoen og det retlige efterspil – fortsætter nemlig således:

Man må ikke dele videoer

- Rektoren har sagt til os (på video), at det kunne være et brud på straffeloven. En politisag.

- Og at det også kan være ulovligt at dele en video af en lærers undervisning på de sociale medier.

- Jeg skriver det her for at sætte fokus på, at man ikke må dele videoer virtuelt, når man har undervisning i denne coronatid.

Rektor afviser racisme - kalder det en misforståelse

- Slet ikke videoer, der, som jeg ser det, er blevet manipuleret, skriver eleven, og nationen! har spurgt rektor, om han kan bekræfte, at en af lærerne er meldt til politiet for racisme. Eller om en af eleverne er anmeldt for at dele video fra undervisningen. Eller begge dele. Og om han kan give en kort beskrivelse af videoen. Rektor svarer således:

- Det er beklageligt, at der er blevet delt en optagelse af en af vores undervisere.

- At der skulle være tale om racisme, er en stor misforståelse.

- Vi taler med klassens elever om alvoren i at dele optagelser uden samtykke, og at det kan få konsekvenser.

En elev har erkendt - står til bortvisning

- Indtil videre har de elever, jeg har talt med, sagt, at de ser det som en misforståelse, at der skulle være tale om racisme.

- Der er en elev, der har erkendt, at det er hende, der har optaget og delt videoen.

- Eleven står til en bortvisning.

- Det er vigtigt at påpege, at optagelse og deling af optagelser af vores undervisere uden samtykke er fuldstændigt uacceptabelt.

- Det er en sag, som vi har taget meget alvorligt, da det påvirker underviseren, der er blevet optaget, men også de andre undervisere, skriver rektor, men hvad tænker du?

