Fantastisk gas-nyt: Halv pris

- Prisen lige nu er 11,88 kr./m3.

- Det vil sige, at aconto-prisen for næste måned bliver 11,88 kr. plus afgifter.

Regningen dækker tre måneder

Sådan skriver det store energiselskab Andel, der har cirka 130.000 gaskunder, til nationen! om de aconto-regninger, der er på vej ud. Og den pris, kunderne skal betale. Rigtig mange gaskunder fik et større eller mindre chok, da de modtog aconto-regningen sidst. Her var på prisen pr. kubikmeter sat til næsten 30 kr. Men nu beder Andel altså om færre penge:

- Når vi sender aconto-regninger ud på naturgas, så dannes opgørelsen ca. midt i afregningsperioden.

- Det vil sige; Regningen dækker over tre måneder (f.eks. månederne A, B og C). Fordi regningen dannes i slutningen af måned B, så er den reelle pris for måned A og B kendte.

OK: Cirka 10-11 kroner

- Prisen for måned C er i sagens natur ukendt, da måneden ikke er begyndt endnu. Prisen for måned C estimeres derfor til at være den samme som i måned B (sidst kendte pris), skriver Andel, og nationen! har også spurgt energieselskabet OK, hvad deres aconto-gaspris ligger på.

- Vi har ikke nogen endelig pris endnu. Den bliver på cirka på samme niveau som i oktober (10.18 kroner), skriver OK, men hvad siger du?

