Fantastisk: Indvandrerkritisk parti får politisk toppost i Sverige

- Og den sidste, håber jeg.

Sådan skriver Mona H i en kommentar på SVT Skånes Facebook-profil om at Hörby de næste fire år skal have en Sverigedemokrat som borgmester. I går indgik partiet nemlig et såkaldt valgteknisk samarbejde med de konservative parti Moderaterna i Hörby, og dermed får Sverigedemokraterna den første borgmesterpost i partiets historie.

Fantastisk og vidunderligt

- Ja, og de næste fire år - når de bliver beskyldt for at være årsag til dårligt vejr og langsomt bredbånd - skal vi så høre dem forsvare sig med: Luk grænsen , skriver Joakim N i sin kommentar, mens Jonas er mere rolig i sin kommentar:

- Demokratiet har fået lov at tale. Hvad mere kan man sige.

I byerne Sjöbo og Staffanstorp er der også mulighed for at det indvandrerkritiske parti kommer til at få borgmesterposter med støtte fra Moderaterna, og den nye Hörby-borgmester siger til SVT, at han er rørt og euforisk:

Det strider mod retningslinjerne

- Det er fantastisk og vidunderligt. Vi fik et godt valg, og det var svært at se, hvordan det kunne ende anderledes.

- Dette er første skridt i en stor forandring i landet, siger Stefan Borg til SVT, men i Stockholm er parti-bosserne i Moderaterna, der altså støtter Stefan, ikke begejstrede:

- Det valgtekniske samarbejde i Hörby strider mod Moderaternas retningslinjer.

- Vi skal ikke samarbejde med dem lokalt, regionalt eller nationalt, siger Moderaternas vice-partisekretær Anders Edholm til Aftonbladet, men hvad siger du?