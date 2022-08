Fantastisk: Vil ha' gratis strøm

- Fantastisk.

- Så må vi se hvor meget vores lokalpolitikere vil Bornholm.

- Der er jo alle muligheder for at forhandle gode elpriser hjem til bornholmerne..

Danmark har 2,3 gigawatt i dag

Sådan skriver Kim T. i en kommentar på TV2 Bornholms Facebook-profil om den beslutning et flertal i folketingets traf i weekenden om at gøre Bornholm til en endnu større grøn energi-fabrik end først vedtaget.

Bornholm går fra to til tre gigawatt

Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er nemlig enige om at den kommende havvindpark/energiø ved Bornholm skal have en kapacitet på tre gigawatt i stedet for de to gigawatt, som var udgangspunktet sidste år.

Her kan Energiø Bornholms vindmøller stå. 15/20 kilometer fra kysten. Screenshot fra Klimaministeriet.

Og at anlægget på sigt skal tilkobles elektrolyseanlæg på øen, der kan omdanne vindstrøm til eksempelvis grønne brændstoffer. Folketinget har også vedtaget, at der skal trækkes et kabel fra Bornholm til Tyskland, så strømmen kan eksporteres:

Giv Bornholm gratis strøm

- Med udvidelsen af Energiø Bornholm og forbindelsen til Tyskland skruer vi op for udbygningen af vedvarende energi.

- Det er afgørende for klimaet, men også helt afgørende for Europas energiuafhængig fra Rusland.

Danmark er grønt foregangsland

- Det understreger endnu en gang Danmarks rolle som globalt grønt foregangsland, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse, og Kim T er ikke den eneste, der synes at Bornholmerne skal have en gulerod:

Luk og for gassen i nordsøen

- Giv gratis strøm til Bornholm for umagen, skriver Jørn N. i en kommentar på Facebook, mens Freddy S. synes Danmarks skal løse energi-krisen et andet sted:

- Se så og få lukket op for vores gas og olie i Nordsøen. Det kan kun gå for langsomt, skriver Freddy, men hvad siger du?

