Far må ikke hjælpe 17-årig datter på flugt: Risikerer 2 års fængsel

D.10 oktober blev 17-årige Stella tvangsanbragt på et bosted, men hun vil hellere bo hos sin far. Nu er hun flygtet og faren er blevet truet med fængsel, hvis han hjælper hende.

- Hallo. Hun er 17 år.

- Hvis hun vil bo hos sin FAR og han vil hjælpe hende, så LAD hende gøre det.

Far må ikke hjælpe datter: 2 års fængsel

Sådan skriver Leif J i en af de 22 kommentarer, der er skrevet på jv.dks Facebookprofil om 17-årige Stella F, der lige nu er gået under jorden,. fordi hun ikke vil bo på det bosted, hvor kommunen har bestemt, at hun skal bo.

Kommunen har efterlyst hende hos politiet, og faren har fået at vide, at han risikerer 2 års fængsel, hvis han på nogen måde hjælper hende med at gemme sig for myndighederne, men på Facebook, er der ikke den store tillid til at systemet gør det rigtige:

- Hvad med at lytte til hende??

- Der findes andre meget bedre løsninger end et bosted, hvor der i forvejen ikk er tid til hver enkelt barn. Og ofte blir det meget værre.

Når hun er 18 år får hun sparket

- At lade hende bo hjemme i trygge omgivelser og så bevillige en mentor/ kontakt person på hende og familien, ville nok gøre det meget bedre. da unge som føler sig trygge i vante omgivelser, har det bedre og er nemmere at arbejde med og hjælpe.

- Sådan kommunepis kender ikke engang den unges behov, men tror alligevel de ved bedst. Det ser vi jo hverdag med dem, som pludselig blev 18 år og aldrig modtog den rette hjælp, skriver Randi D, og den er Ina S med på:

- Hun er 17 år, lad hende bo hos sin far.

- Den dag hun bliver 18 år for hun alligevel sparket og må klare sig selv. - Så lad dem få støtte i stedet for.

- Ungdomsbolig ville også være en mulighed, skriver Ina.



nationen! har bragt adskillige breve fra forældre eller unge, der er kede af at være anbragt på et bosted, men hvad tænker du, når du hører om en 17-årig pige, der hellere vil bo hos sin far?

