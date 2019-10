Far risikerer fængsel: Må ikke give søn fødselsdagsgave

Fyens Politi har bestemt, at en far - hvis han kontakter, siger hej til eller på anden måde sætter sig forbindelse med sin søn - skal straffes med bøde eller fængsel i op til to år. Så hvad skal han gøre med fødselsdagsgaven?

- Jeg skriver for at anmode Fyns Politi om at være så venlige at aflevere en gave til min søn fra mig.

- Vil Fyns Politi være så venlige at svare mig på, om I ikke kan stoppe ved mit hus, når nu i så ofte kører forbi, og tage en gave med til min søn.

Svar udbedes - hurtigst muligt

- En gave jeg grundet Fyns Politi ikke har kunnet aflevere.

- Vil Fyns Politi ikke nok tilse, at min søns fødselsdagsgave bliver overleveret til min søn hurtigst muligt.

- Svar udbedes venligst?

Sådan indleder en af de danske forældre, der ikke må se deres barn, en mail til politiet - en mail, som også er sendt til nationen!.

Personen har nemlig, som flittige læsere af nationen! måske kan huske, fået et forbud mod at sige hej, kontakte eller på anden måde sætte sig forbindelse med sin søn og sønnens mor. Og derfor beder han nu myndighederne om hjælp til at få afleveret gaven.

Vil ikke risikere at komme i fængsel

- Min søn er nu fyldt ni år.

- Og grundet Fyns Politis utilbørlige ageren har jeg ulykkeligvis til dato ikke kunnet give min søn en gave.

- Jeg har end ikke kunne sende ham gaven, end ikke et fødseldagskort med posten!

- Jeg har naturligvis købt min søns gave, pakket den ind og ville først få en ven til at aflevere den på min søns bopæl.

- Men ved konsultation med min advokat, opdagede han ved nærlæsning af mit tilhold, at jeg end ikke måtte sende min søn hans gave med posten.

Gaven ligger klar til afhentning

- Egentlig ville jeg bare aflevere min søns fødselsdagsgave. Min søn skulle ikke opleve at blive svigtet at sin far på sin fødselsdag.

- Men når politiet kan finde på at give undertegnende et så groft tilhold, så vil jeg ikke risikere at få besøg af Fyns Politis betjente endnu en gang.

- Det vil jeg ikke udsætte mig selv og min samleverske for igen.

- Jeg vil heller ikke udsætte min søn for, at Fyns Politi sætter mig i fængsel for at aflevere en gave til min søn på hans fødselsdag.

Havde håbet at klagerne var behandlet

- Da jeg havde tiltro til, at statsadvokaten ville udvise så meget menneskelighed over for min nu niårige søn, at Statsadvokaten havde behandlet klagerne over tilholdet, inden min søn 18. oktober fyldte ni år, ja, så havde jeg håbet, at min søn havde hørt fra mig på sin fødselsdag.

- Afslutningsvist skal jeg gentage mit formål med denne mail, nemlig at spørge Fyns Politi, om I ikke nok vil være SÅ betænksomme at komme forbi min bopæl efter nærmere aftale og afhente min søns gave og så tilse, at min søn får gaven, skriver faderen, men hvad synes du?