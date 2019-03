Far til en ridepige?: Her er den geniale løsning

- Seje fædre.

Sådan skriver Lola F i en af de - hold fast - 181 kommentarer, der er skrevet på TV2 Østjyllands Facebook-profil om det 'fædre-til-en-ride-pige'-hold, der blev oprettet sidste år i ridehallen i Kjellerup.

Haha

Holdet - der har fået det internationalt klingende navn 'Young Guns', er så populært, at der er venteliste for at være med. Og skal man dømme efter de øvrige kommentarer, så kunne de snildt oprette et hold mere:

- Haha så fedt, skriver Susanne C og Camilla B fortsætter:

- Så er det bare op på hesten.

Ifølge TV2 Østjylland var det den lange ventetid - mens deres døtre sadlede op, red og sadlede ned - der fik dem til at hoppe i sadlen, og hvis bare 51.000 andre fædre gør det samme, så er der ligestilling i hestesporten. I 2017 havde Dansk Rideforbund nemlig knap 7.000 mandlige medlemmer mod 58.000 kvindelige.

Men hvad tænker du om ridende fædre?

Og hvorfor tror du, at der er så skæv kønsfordeling?