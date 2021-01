Far til tre: De er ved at slå hinanden ihjel

- Har 3 stk., der snart slår hinanden ihjel...

- Daler i fagligt niveau (trods lærernes ihærdige og gode forsøg)

- Kritisk mangel på sport, idræt og socialt samvær.

Nu er det nok

Så tørt og konstaterende skriver Kim J i en af de 1400 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den fortsatte nedlukning, der blev meldt ud i går. En nedlukning, der bla. betyder at skolerne og detail-butikker skal holde lukket frem til 28.2., medmindre Statens Serum Statens Serum Institut i weekenden når frem til, at de mindste børn kan få lov til at komme i skole inden da.

Og Kim er ikke den eneste, der synes at nedlukningen er for langvarig og voldsom:

Måske åbner skolen for de yngste før 28. februar

De unge går jo ned psykisk

- Kære lille Mette Frederiksen. Kan du fortælle mig hvad fanden i helvede i har gang i.

- Kæmpe respekt til alle der kæmper en kamp. Meeeeen nu må det være nok.

- De unge mennesker går jo ned psykisk. Hvad fanden bilder i jer ind. Ja i passer på os. Det kan vi sgu godt selv være med til, skriver Jimmy F i en af de andre populære kommentarer, mens Anne Mette Q godt kan finde argumenter for at nedlukningen skal fortsætte:

Mine børn nyder at være hjemme

.- Jeg synes det er så fint og nødvendigt.

- Hjemmeundervisning og hjemmepasning tages med oprejst pande og nærvær. En sjælden chance for at være sammen med sine børn og de, deres søskende.

- Her har de fundet hinanden.. Og det er dejligt.

- Når dagene bliver lysere, og vi lukker solen ind, så bliver det bare endnu bedre.

Drop forbandelserne

- Jeg nyder at være derhjemme og det samme gør mine børn.

Måske skulle nogle bruge mere tid med deres børn, fremfor at udspyde ondskabsfuldheder og forbandelser på de sociale medier, skriver Anne Mette, men hvor ligger du i nedlukningsdebatten?