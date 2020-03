Far troede corona ku' give mere samvær: Mor siger nej

Hvor er det bedst at være, når man er børnehavebarn? Hos far, som man er hos hveranden weekend, eller i børnehavens nødberedskab?

- Hej.

- Mit samvær med min søn er normalt hveranden weekend, hvor mor arbejder fra fredag kl. 12:00 til søndag eller manda. Det sker efter aftale med mor.

- Og da hun normalt har to sammenhængende arbejdsdage, har jeg derfor grundet virus-udbruddet og krisen Danmark står overfor, tilbudt pasning af vores søn de dage, hvor hun er på job.

Mere samvær, mindre smittefare

- Så får jeg lidt mere samvær med vores søn, men holder ham samtidig fra smittefare og mor kan fokusere fuld ud på sit job.

Sådan indleder XXXXX (nationen! kender selvfølgelig farens navn) et brev om samvær og corona, og den i hans øjne fine ide han som sygemeldt med dårlig ryg, har fået.

Grunden til at XXXXX skriver til nationen! er, at han moren til hans søn IKKE synes, at samvær med faderen er bedre end det nødberedskab, børnehaven har sat i værk.

Og som du kan se, så synes børnehavelederen heller ikke, at samvær med faderen er bedre.

Nej: Genkendelig hverdag

Tag imod mit bidrag

Og derfor vil XXXXX gerne høre, hvad du mener:

- Kære Danmark ,kære nationen!

- Truslen imod Dig, Mig, mine Børn, dine børn & alle andre er den største i vores levetid - og skal det kun handle om dit og mit eller kan vi for fan…. Ikke bare lægge det til side & samarbejde for vores alles skyld?

- Vi bliver bedt om at lukke os inde og om at passe på os selv, hinanden & om at udvise den RESPEKT, der skal til for at vi SAMMEN kommer igennem krisen & stærkere ud på den anden side.

Som far og som menneske

- Gør du dit, så gør jeg mit & med en fælles indsats SAMARBEJDER vi som mennesker, ikke som modstandere over ligegyldige småting, der i sidste ende blot skader mere end det gavner.

- Tag i mod MIT BIDRAG som far og menneske, skriver XXXXXs men hvad siger du?

Du kan se hvad faderen skrev til børnehavelederen nedenfor.