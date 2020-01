Farligt modermærke i Bilka: Overvejede at holde kæft

Skal man blande sig, hvis man ser en fremmed i supermarkedet - som man mener kan lide af en alvorlig sygdom? En læge, der var i Bilka for at handle, kunne ikke lade være. Det endte godt

- Dejligt at der er læger , der ligger mærke til noget der er er galt, selv om de ikke er på arbejde.

- Stort tak til dem .

Tre faresignaler

Sådan skriver Connie K i en af de 47 kommentarer, der er skrevet på Horsens Folkeblads Facebook-profil om en praktiserende læge, der lagde mærke til et stort, asymmetrisk og forskelligfarvet modermærke, da han var i Bilka i Vejle i begyndelsen af januar.



For lægen - hvis forældre ifølge avisen er hudlæger - kunne nemlig ikke lade være med at kommentere modermærket, da det udsendte hele tre faresignaler på en gang:

Min samvittighed ku' ik' la' vær'

- Jeg overvejede kort, om jeg skulle holde min kæft eller sige noget.

- Men jeg kunne ikke have det på min samvittighed at lade være, siger lægen til avisen, og personen med modermærket blev faktisk rigtig glad for at blive gjort opmærksom på sit modermærke. Det viste sig nemlig, at indeholde forstadier til kræft.

Synes faktisk man har pligt

- Når man først har set det, så synes jeg faktisk, man har pligt til at gøre opmærksom på det, siger lægen, og Connie K er langtfra den eneste, der synes han gjorde det rigtige:

- Dejligt at du blander dig!

- Fortsæt med det.

- Det redder jo liv, skriver Maja P i en af de andre kommentarer, men hvad tænker du?