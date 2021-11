Farvel: En fejl med fire ben

- Maki viste sig desværre at være fejlcastet, for at bruge tidligere families ord, til lejlighed i indre København.

- Beaglen i ham kommer rigtig meget til udtryk, og familien måtte erkende, at de ikke kunne imødekomme alle Makis behov.

De er blevet teenagebesværlige

Sådan skriver foreningen Dyreværnet om en trefarvet Basset/Beagle/Spansk vandhund på ét år, der lige nu sidder i internatet i Rødovre og venter på en ny familie - sammen med 10 andre hunde.

67.233 nye danske hunde: Boom bekymrer

Næsten hver dag modtager foreningen nemlig en hund i Rødovre eller i internatet i Kolding. De bliver afleveret af folk, der mente at corona krævede en hund i familien - men som tog fejl:

De faldt for en hvalp

- Det er unge hunde, der er blevet teenagebesværlige, ikke har lært at være alene hjemme eller bare ikke passer ind i familien. N

- Nogle gange har folk købt en race uden at kende til dens behov – de faldt bare for en sød, lille langhåret hvalp, siger internatets leder Maria Rønde til Politiken. Henter man en hund koster det 3000 kr - afleverer man én skal man betale for et dyrlægetjek.

Se de hunde, der venter på en ny familie her.

Skal væk fra bylivet

- Maki er bare på alle måder en lækker og vanvittigt charmerende fyr, der skal væk fra bylivet og ud i hus uden trapper, gerne i landlige omgivelser, hvor hans næse kan få noget at arbejde med.

- Han er en lettere understimuleret fyr, der virkelig skal have opgaver, så hans kønne hoved får tilbudt hjernegymnastik, skriver Dyreværnet om Maki, men hvad tænker du?