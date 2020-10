Farvelkram trak ud: Så fik buschauffør nok

Skal en buschauffør vente på, at passagerne får krammet farvel - eller må han råbe, at han ikke har tid? En familie fra København er rasende

- Hvis man har 70 kunder i bussen, og bare 20 skal kramme, er der så nogen, der IKKE kan forstå, at køreplanen vælter.

- Hvem skal stå på mål for den forsinkelse?

- Ja, rigtigt ... chaufføren.

Har ikke tid til at vi krammer

Sådan skriver Bent L. i en kommentar på jv.dk om en familie fra København, der har klaget over den måde, buschaufførerne på ruten mellem Løgumkloster og Rødekro taler til kunderne på. Familien er især ked af den skældud, der lød fra førersædet i midten af september, da faren - efter at båret barnevogn og tre børn ind i bussen - gav svigermoren et farvelkram.

- Han råber, at han ikke har tid til, at vi skal stå og kramme, fortæller moren til jv.dk, der også har talt med chaufførens chef, der beklager episoden og fortæller, at chaufføren er ked af forløbet.



Uanstændigt

Men kigger man videre i de kommentarer, avisens læsere har skrevet, så er det ikke chaufføren, der har begået en fejl:

- Man burde som kunde tænke på, at forsinkelse er tid, som går fra pause. Man har ikke chance for at indhente forsinkelse.

- Jeg mener, det er uanstændigt at bruge chaufførens pause for at kramme.

- Ofte bliver en 25 minutters spisepause reduceret til 10 til 15 minutter, fortsætter Bent L. nemlig, og Jean R. synes heller ikke, at man kan forvente 'krammetid' ved busstoppestedet.

Ens egen verden

- Men sådan er der jo så meget. Chaufføren er jo sur, og bussen har selvfølgelig tid til at vente på, at klageren får sagt farvel og krammet, for det gør man først, når alle andre skal vente på en.

- Man er nemlig den eneste, der betyder noget i ens egen verden, skriver Jean, men hvad tænker du?