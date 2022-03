Fastfood-alarm

- Engang var det en billig basisvare.

- Nu er den blevet en lejlighedsvis lækkerbisken, da prisen bliver ved med at stige.

Sådan skriver Christopher R. i en af de 969 kommentarer, der er skrevet på engelske BBCs Facebook-side om de prisstigninger, der lige nu får den populære engelske ret 'fish'n'chips' til at stige voldsomt i pris. Prisstininger, der får kunderne til at blive væk med hundrevis af grill-bar-konkurser til følge.

Min grill er lukket

BBC kan fortælle, at hvid fisk - der i store mængder bliver importeret fra Rusland - er steget 50 procent. Kartofler, som jo bruges til pommesfrites, er steget 30 procent og elektricitet til friture-gryden er steget 400 procent:

- Da vi var børn tilbage i 60'erne, fik vi fish and chips hver fredag til te.

- I dag skal man - hvis prøver at købe fish and chips til fem personer - skal man nærmest tage et nyt realkreditlån, skriver Gina A.

Pris-chok i bager: Det er alvorligt

- Min lokale grillbar er allerede lukket. Jeg talte med ejeren, som fortalte at han nu skal betale fem gange så meget for råvarerne, fordi de store kæder køber op, lyder det fra Trudy B og BBC har også besøgt en kartoffelbonde, der trist fortæller, at han ikke tør så lige så mange kartofler, som han plejer, fordi han ikke kender gødningspriserne endnu.