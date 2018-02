Fat det mand: Betal regningen hvis du vil have sex

Hvad er en rigtig mand? Den svenske journalist, tv-vært og forfatter, Jennifer Wegerup, er ikke i tvivl.

En rigtig mand holder døren, varter sin kvinde op og ikke mindst - han betaler regningen, når man er ude og spise:

'Vi kommer aldrig til at opleve en verden som bare kommer i nærheden af fuldstændig ligestilling. Ikke i min levetid. Derfor må vi spille vores kort så godt som vi overhovedet kan. Den mand som vil have en rigtig kvinde, han må opføre sig som en rigtig mand.

Betyder det at der er garanti for sex, hvis han betaler for maden? Selvfølgelig ikke. Jeg har aldrig set en regning, der inkluderer garanteret sex. Men den mand som ikke betaler - han kan i min optik være sikker på ikke at få sex', lyder meldingen fra Jennifer Wegerup i sin faste klumme hos avisen Expressen.

I klummen fortæller den svenske journalist om hvordan hendes mandlige svenske venner er ved at falde på halen over hendes feminine og modebevidste italienske veninde. Ifølge Wegerup kan skandinaviske mænd dog lære en hel del af deres italienske 'brødre':

'Jeg har aldrig oplevet at en italiensk mand har spurgt om vi skal splitte regningen. Eller at han ikke har holdt døren for mig. Er jeg ude at spise med en gruppe mandlige italienske journalister, så splejser de om min del af regningen. Uden at påtale det. Gør jeg den mindste bevægelse mod min tegnebog, er det ren udpræget fornærmelse', forklarer Jennifer Wegerup i klummen.

'Jeg ønsker mig en mand, der gør det han forventes at gøre - inviterer mig ud, betaler, og opvarter mig', lyder det fra den svenske skribent, der har boet i Italien.

Er du enig? Er man kun en rigtig mand, hvis man betaler regningen og holder døren for kvinden?