Fat det skat: Det er en Peugeot

Først mente SKAT, at han skulle betale grøn ejerafgift for en anden bilejer. Så bad de ham sende 10 dages kontoudtog. Så blev han sur

- Jeg blev d. 8/11 trukket 2882,50 fra min budgetkonto.

- Det var grøn ejerafgift på en bil, der ejes af en kvinde, jeg ikke kender!

- En kvinde, der kører en Toyota Proace City.

- Dette er en gulplade bil.

Jeg har selv en Peugeot

Sådan indleder Henrik H. et brev til nationen! om den systemnedsmeltning, han mener, der må være foregået hos SKAT. Og den i hans øjne helt horrible besked han fik, da han gjorde SKAT opmærksom på, at de havde rodet rundt med hans penge. Og at han godt ville have dem retur:

Til sidst sukkede SKAT

- Jeg blev bedt om at sende 10 dages kontoudtog til SKAT – selv om det var dem, der havde klokket i det.

- Men efter to sure, et rasende og et – for SKATs vedkommende opgivende opkald, der sluttede med et kraftigt suk fra SKATs medarbejder, fik jeg lovning på, at efter pengene er tilbage på min konto i næste uge!!!

- Skræmmende, skriver Henrik, men hvad tror du?