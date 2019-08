Fattig dreng opdaget - ville tage mad med hjem fra sommerlejren

- Puha, din fortælling ramte lige i hjertet.

- Tusind tak for jeres indsats og må din drøm blive til virkelighed.

Sådan skriver Lars A i en af de kommentarer, der er skrevet til et indlæg på Politiken.dk om de børn, der deltog i en Røde Kors-sommerlejr i år - i Danmark. Indlægget er skrevet af Søren Billingtoft Knudsen, næstformand i Ungdommens Røde Kors. Han drømmer om, at alle børn løftes ud af fattigdom og ind i tryghed og fællesskaber, der giver mod på livet:

Ville have mad med hjem til sine søskende

- Vi har haft en lille dreng med på lejr, som efter en uge fyldt med aktiviteter i børnehøjde, mætte maver, lejrbål og godnatlæsning pakkede mere end gode minder i rygsækken før hjemrejse:

- I hvert af taskens hjørner var der gemt smurte boller og frugt.

- Ikke til hjemrejsen, men til hans søskende.

Det var ikke sikkert at de havde noget at spise

- For det var, som han sagde, ikke sikkert, at de havde fået noget at spise, skriver næstformanden således, og Lars A er ikke den eneste, der er rørt efter den beretning fra det virkelige Danmark:

- Af hjertet tak til ildsjælene.

- Og skam jer I medborgere, der accepterer, at der er børn i vores rige land, der mistrives på grund af pengemangel, skriver Lars i sin kommentar, og på avisens og Jesper A fortsætter:

- Fint indlæg, men der er jo nogen, der stemmer på de politikere, der går ind for den form for 'børnemishandling'.

- Og dem der gør det, vil underlig nok sjældent indrømme, at de stemmer på de politikere, skriver Jesper, men hvad tænker du?