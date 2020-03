Fattig mors hjælpepakke: Giv mig mine frosne feriepenge

Der er cirka 80 milliarder kroner på kontoen for 'indefrosne feriepenge', som folk kan få, når de går på pension. Men havd med at give os dem nu, skriver Helle.

- Hvad med os familier, enlige, unge og børn.

- Der er blevet ofre for corona.

Vi er hjemme og kan ikke tjene penge

- Det er ikke alle, der lige har en buffer med ekstra pengesedler liggende under gulv-tæppet

- Jeg mener de frosne feriepenge vil give et godt lille overskud nu - til os der ufrivilligt er hjemme, og ikke kan tjene penge nu.

Sådan indleder Helle P et brev til nationen! om at være presset på økonomien, fordi Danmark er lukket ned.

Jeg går jo først på pension om 25 år

Helle - der er enlig mor - har misundeligt set til, mens regeringen hjælper offentligt ansatte og sender milliard-pakker afsted til erhvervslivet. Mens hun - som har er på SU og har et løst vikarjob som sosu, der lige nu ikke giver nogen penge - føler sig svigtet. Og så var det hun kom i tanke om de mere end 8000 kr, hun optjente i feriepenge. Som er indefrosset.

- De penge kan jeg godt bruge nu, for jeg går jo først på pension om 20-25 år, skriver Helle, der ikke er den eneste, der synes de indefrosne milliarder skal tøes op og udbetales.

Penge i dag gør mere gavn

Vicedirektøren for SMVdanmark, Organisationen for små og mellemstore virksomheder, sagde i går til Jyllands-Posten, at han mener, at man kan undgå nogle fyringer, hvis de tilbageholdte feriepenge bringes i spil:

- Det er oplagt, at de tre ugers feriepenge, som er indefrosset allerede nu, gør mere gavn i 2020, end tre uger før vi skal på pension, siger vicedirektør Jakob Brandt, men hvad siger du?

