Fattig og udsat: Har kun en iPhone 6+

- Hej.

- Det drejer sig om den Corona-smitte app.

- Jeg er i gruppen af særligt udsatte, og følger bekymret udviklingen af Corona.

- Jeg ville f.eks. gerne følge det kort, der følger med app’en, til at følge udbrud lokalt.

Sådan indleder Henny A et brev til nationen! om den danske ’smittestop’-app, som foreløbig er downloadet 1.306.989 gange fra App Store og Google Play Butik – og som skal hjælpe borgere og myndigheder med at smittespore.

Jeg er førtidspensionst - og har 10.000 udbetalt

Med appen kan man hurtigt få besked, hvis man har været i nærheden af en anden bruger af appen, der er blevet testet positiv. Og det ville henry gerne – der er bare et stort problem – hendes telefon er for ’gammel’. Nationen! har bedt sundhedsministeriet om at kommentere Hennnys brev – deres svar kan du læse nedenfor. Henny skriver nemlig således:

- Jeg er førtidspensionist og har ikke råd til at købe de nye telefonudgaver (jeg har dog en IPhone 6+).

- Mit problem ligger så i, at alle personer med ældre telefoner ikke længere kan modtage telefonopdateringer - min stoppede ved 12.4.8.

- Og app’en fungerer kun på telefoner med opdateringer fra 13.5.

Og jeg er nok ikke den eneste

- Jeg er nok ikke den eneste, og tænker at der må være en del, der er fuldstændig afskåret fra at installere og følge den smitte app som de nu anbefaler at f.ex skole børn skal bruge.

- Min økonomi er som andre førtidspensionister, ikke noget at råbe hurra for.

- Jeg har ca 10.000 kr udbetalt om måneden, men når husleje, varme, el, forsikringer m.v. er trukket, så er der kun et mikroskopisk beløb tilbage til kost, så får aldrig råd til en ny IPhone igen.

- Jeg er ikke ude på at få hverken gratis ny telefon, eller tilskud hertil. Men syntes at sådan en app bør kunne bruges af alle telefoner uanset alder eller styresystem, skriver Henny, og ministeriet svarer at de er opmærksomme på problemet:

Ministeriet: Privacy er i fokus

- Sundheds- og Ældreministeriet kan oplyse, at appen er udviklet med brug af en helt ny teknologi fra Google og Apple, som har gjort det muligt at lave en app, hvor privacy er i fokus, og data om kontakter holdes decentralt på mobilen.

- Den nye teknologi er mere effektiv til at registrere kontakter, hvor man med den tidligere bluetooth-teknologi ville skulle holde skærmen tændt for at kunne registrere kontakter.

- Det er helt ny teknologi, som er blevet installeret med den seneste opdatering af styresystemet på vores telefoner, og derfor skal man også have opdateret softwaren på sin smartphone.

- Apple har valgt, at den nyeste version af styresystemet ikke kan køre på gamle telefoner, hvilket betyder, at en lille andel af befolkningen desværre ikke kan bruge appen.

Og appen er kun et supplement

- Ministeriet er opmærksomme på, at Smitte|stop-appen ikke kan køre på ældre telefoner og det er beklageligt for den gruppe af borgere, som derved bliver udelukket fra at bruge appen.

- Det er den løsning, der er valgt for at sikre, at l

øsningen generelt er så effektiv, sikker og privacy-baseret som muligt.

- Smitte|stop-appen står dog ikke alene, men er et supplement til den omfattende manuelle smitteopsporing som foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed og øvrige indsatser for testning og isolation, anbefalinger om afstand mv, skriver ministeriet, men hvad med dig?