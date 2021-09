Faxe Kondi-fadæse: Personale svinet til

- Hej Vestegnen.

- Vi er meget kede af at systemet på BESTIL OG HENT ikke virkede i går på opslaget med Faxe Kondi.

- Vi gjorde alt for at få rettet fejlen.....

- Jeg vil gerne have, at I stopper med at skrive og ringe til personalet og svine dem til, fordi I ikke fik Faxe Kondi.

Brokkerne kan få et ballondyr

Sådan skrev Henrik, uddeler i Superbrugsen i Brøndby, på Facebook om det nedbrud mere end 2000 kunder var skyld i, da hans butik ville dele fødselsdagsudgaven af Faxe Kondi ud for 2 uger siden.

- Hvis man ligefrem ringer ned og skælder personalet ud over en sodavand, så har man simpelthen for lidt indhold i livet.

- Samtlige medarbejdere hos jer gør en kæmpe indsats hver dag. hvis brokkeriet fortsætter så stiller jeg gerne op og laver ballondyr til de forurettede, så de bliver glade igen, skriver Kim M i en opfølgende kommentar på SuperBrugsen Brødnbys profil, men noget tyder på, at der ikke bliver brug for Kims ballondyr.

57 millioner liter Kondi Produktet blev udviklet i samarbejde med sportsmanden og lægen Knud Lundberg – der i øvrigt er den eneste dansker nogensinde, der har været på tre landshold på én gang: Fodbold, håndbold og basketball Inden Faxe Kondi fik sit kendte navn, hed den Koral kondi fra 1971 til 1976 Kendskabet til Faxe Kondi er fra start blevet udbredt gennem sponsering af sport og brug af danske sportsstjerner i markedsføringen, særligt inden for fodbold. I dag sponserer Faxe Kondi blandt andet 7 superligaklubber Koblingen til sport kom også til udtryk i selve navnet Faxe Kondi og i sloganet ”Ekstra brændstof til hjerne og muskler” Faxe Kondi blev indtil slutningen af 1990’erne solgt i grønne ølflasker I 2020 blev der i alt solgt 57.676.000 liter Faxe Kondi i Danmark. Af dem var 15.789.700 liter sukkerfri. Kilde: Royal Unibrew Vis mere Vis mindre

Smag som i gamle dage

- Vores mange inkarnerede fans taler om flasken, farven og smagen som i gamle dage.

- Og rigtig mange har taget jubilæumsflasken til sig når der er noget der skal fejres.

- Der har været så stor efterspørgsel, at der er online specialbutikker, der har taget op til hundrede kroner for en flaske.

Naturfarve

- Nu glæder vi os til at kunne fejre med endnu flere danskere, når vi sender 500.000 flasker bredt ud i dagligvarehandlen, siger Rasmus Kobbersmed, der er brand manager hos Royal Unibrew i en pressemeddelese sendt til nationen!

Den grønne gamle smag til venstre - og den der har været på markedet i de seneste 30 år til højre. Det er naturfarve. Privatfoto.

Den vejledende pris i butikkerne er 30 kroner, men hvad siger du?