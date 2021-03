Fejl hos Falck: Nu er jeg usikker

Svaret til moderen, der blev testet onsdag aften er ikke klar endnu. Og datteren, der blev testet torsdag formiddag, har fået et link til prøvesvar, der ikke virker. Nu er de usikre, men Falck beroliger og siger, at de har rettet fejlene - og at alle der er smittede, har fået et opkald.

- Jeg blev testet onsdag d. 3.3. ved 18-19-tiden hos Falck.

- De oplyste, at de ville ringe, hvis testen var positiv.

- De sagde også, at jeg selv kunne tjekke svaret på et link, de sendte på sms.

Indtal ikke besked - indtal venligst besked

Sådan indleder M et brev til nationen! om test, testsvar og test uden svar. M ønsker at være anonym, da hun ikke er vild med at folk skal tro at hun har corona, men hun har sendt to fotos af beskeder fra Falck – beskeder hun gerne vil have et svar på fra Falck, da hun lige nu er meget usikker på, om hun er smittet eller ej. Hendes mail – som Falck svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- De ringede - heldigvis - ikke, men jeg ville selvfølgelig gerne være sikker, så jeg gik ind på det link, jeg havde fået tilsendt.

- Det siger ’prøvesvar ikke klar’.

Min datters link virker ikke

- Min datter blev så testet i formiddag, og hun fik samme besked, men da hun ville tjekke på det tilsendte link, fik hun svaret ’linket virker ikke’.

- Når man ringer til det tlf-nr, de henviser til på hjemmesiden, får man følgende besked: ‘Indtal ikke besked på dette nummer. Nummeret kan ikke besvares, indtal venligst besked’.

Falck beklager - og beroliger

- ??????, slutter mailen fra den usikre mor, og nationen! har derfor bedt Falck svare på, om der er problemer, og om de ved hvor mange testede personer, der går og venter på at kunne læse et prøvesvar – og hvor mange døde links de sender ud. Falck svarer:

- Vi beklager meget, at din læser ikke har modtaget svar på sin negative test som forventet.

- Vi kan berolige læseren med, at hun ikke testede positiv for covid-19.

Intet opkald betyder ingen corona

- Alle, der får et positivt testsvar bliver ringet op umiddelbart efter test med besked og videre retningslinjer.

- Derfor kan alle, der ikke bliver ringet op, vide, at de har et negativt testsvar.

- Efter genåbningen vil mange gerne have et dokumenteret svar, og derfor har vi udviklet og siden 1. marts indført et sms-svar system, der automatisk sender svar ud til dem, der vælger den løsning.

- Alternativt kan man vente 15 min i testcenter og få et skriftligt svar der.

Sidste weekend var der så lang kø til at blive coronatestet i Københavns Nordvest-kvarter, at nørrebroborger Erling Marcussen gav op.

To mindre fejl i systemet

- Desværre har vi oplevet to mindre fejl i it-systemet.

- Begge gange blev fejlen blev opdaget inden for 30 min, og vi indførte omgående ny procedure med manuelt skriftligt svar, indtil fejlen var rettet og systemet igen var oppe ca. 3 timer senere.

- Det på alle måde beklageligt, at personer testet hos os ikke har kunne tilgå dokumentation for deres negative test i perioden.

Døde links er rettet

- I går kl. ca. 23 genudsendte vi alle sms-svar til de, der kunne være blevet berørt af fejlen. De 'døde' links er ligeledes rettet og fungerer.

- Vi arbejder i øjeblikket på at give besked til de 71 personer, som ikke har modtaget svar. Men vi kan sige til alle, der er usikre, at har de ikke modtaget en opringning, så er deres testsvar negativt.

- Vi modtog i perioden usædvanligt mange opkald, og derfor blev tlf. systemet voldsomt overbelastet.

- Det er der også taget hånd om, og man kan igen lægge besked som vil blive besvaret. Og man er naturligvis velkommen til at ringe, hvis man er usikker på testsvar, skriver Falck til nationen!, men hvad mener du?