Fejl med SKAT: Rammer folk født d. 4.

3000 studerende må nok vente syv dage mere på at få de penge, der skulle have været udbetalt ved årsskiftet. Forklaringen er, at de har fødselsdag d. 4.

- Min kæreste læser på handelsskole, og hun har heller ikke fået SU i denne måned.

- Og dem som er på SU lever i forvejen på en sten og er ofte nødsaget til at vende hver en femøre for at få deres økonomi til at hænge sammen.

Sådan skriver Nicolai M i en mail til nationen! om at gå ind det nye år uden penge på kontoen.

Han havde netop læst om de 330 sygedagpengemodtagere i Høje Taastrup, der ikke fik penge på kontoen i torsdags pga af en 'teknisk ændring', der skabte problemer for IT-giganten KMD.

SU-styrelsen og Skattestyrelsen arbejder på sagen

Og nu vil han gerne have fokus på, at der altså også er folk på SU, der ikke har fået de penge, de havde regnet med.

Og heldigvis har SU-styrelsen selv opdaget fejlen og kommer i dag med denne forklaring:

- Der (er) desværre problemer med at få skattekort for nogle af de studerende, der har fødselsdag den 4. i en måned.

- Det betyder, at vi ikke rettidigt har kunne udbetale SU for januar 2022 til cirka 3.000 studerende.

Pengene kommer senest torsdag i næste uge

- Vi har lokaliseret fejlen og er ved at udbedre den i samarbejde med Skattestyrelsen.

- Vi forventer at kunne udbetale den manglende SU for januar 2022 senest torsdag den 13. januar 2022, skriver SU-styrelsen, men hvad tænker du?