Fejl på coronapas kan smadre ferie

- Hej.

- Min kone og jeg skal rejse sydpå i 7 uger.

- Vi er begge fuldt vaccinerede, da vi er meget autoritetstro.

For en sikkerheds skyld

- Min kone fik tilbudt 3 vaccine, og den fik hun så i søndag for en sikkerheds skyld.

- Men det resulterede så i, at hun ikke længere er fuldt vaccineret ifølge sundhed.dk.

Sådan skiver en frustreret Martin F til nationen! om det bøvl han og konen nu får på ferierejsen ned gennem Europa, fordi corona-passet bryder sammen, når man får det 3. vaccine-stik. Martin vil nemlig gerne advare andre, der står og skal rejse mod tage imod at få et tredje stik. Hans brev - som nationen! har bedt Sundhedsministeriet om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Nu er coronapasset ugyldigt

- Corona passet er lavet om, så det er ugyldigt.

- De har ændret hendes Coronapas fra fuldt vaccineret til at det først gælder om 14 dage.

- Det skete uden forudgående varsel.

- Kan i advare alle om det da vi lige har fået smadret vores ferie

- For nu hvor konens pas ikke virker mere, skal vi bøvle med pcr-test flere gange på turen, da de jo har en begrænset gyldighed. Det er også omkostningsfuldt.

- Rejsen bliver meget problematisk de første 14 dage da vi uden Coronapas jo er meget begrænset og er afhængig af, at kunne blive pcr-testet.

Hoteller kræver gyldigt pas

- Jeg har haft kontakt til de hoteller vi skal overnatte på og de kræver et gyldigt Coronapas eller pcr test, samt når vi skal ind nogen steder, restauranter eller andre offentlige steder de 14 dage det går inden passet igen er ok, skriver Martin, og nationen! har bedt Sundhedsministeriet svare på, hvorfor passet pludselig ikke virker efter 3. stik. Og om de mener, at borgere, der bliver tilbudt 3. stik, bør advares om, at deres corona-pas dermed bliver ugyldigt i 2 uger? Ministeriet henviser til Sundhedsdatastyrelsen, der har sendt dette svar:

- Sundhedsdatastyrelsen er blevet opmærksom på, at borgere, der har modtaget tre COVID-19-vaccinationer, kan have udfordringer i rejsesituationer, idet registreringen af 3. stik i øjeblikket har den konsekvens, at 1. stik ikke længere vises i coronapasset, i vaccinationspas på sundhed.dk mv.

Sundhedsdatastyrelsen: Vi arbejder på at udbedre fejl

- Det kan give udfordringer, hvis man skal rejse til lande, som først anser borgere som færdigvaccineret efter en karensperiode efter 2. stik. Idet den første vaccination i øjeblikket ikke vises, vil det i passet se ud som om, at færdigvaccinationen først er sket for ganske nylig.

- Vi arbejder på at udbedre fejlen, så alle de relevante vaccinationer vises. Det forventes, at det i morgen vil være muligt at give en tidshorisont for, hvornår ændringerne kan være på plads.

- Borgere, der har fået 3. stik og planlægger en rejse til udlandet, opfordres til at tjekke rejserestriktionerne på rejsemål og dokumentationen for gennemført vaccination.

Man kan tage en PCR-test

- Borgere, der skal på rejse til udlandet, og som oplever udfordringer med dokumentationen af vaccinationen efter 3. stik, har – indtil fejlen i passet er rettet – mulighed for at tage en PCR-test, som midlertidigt vil sikre et gyldigt EU-coronapas. Borgere, der i august har fået tilsendt et fysisk vaccinationsbevis med QR-kode som dokumentation for 1. og 2. stik, kan fortsat bruge dette, skriver Sundhedsdatastyrelsen, men hvad tænker du?