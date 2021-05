Fejl på Torbens corona-pas: Snydt for én måned

- D. 30. marts 2021 sendte Sundhedsstyrelsen mig et tilbud om vaccine mod COVID-19.

- Plus en udførlig vejledning i, hvordan jeg selv skulle bestille tid til vaccination.

Fik tid d. 9. april og den 2. maj

- Jeg bestilte så første PFIZER BIONTECH vaccine til: 09-04-2021 kl.12:10 i Ishøj COVID-19 Vaccinationscenter.

- Og den anden PFIZER BIONTECH vaccine bestilte jeg til: 02-05-2021 kl. 18:00 i Ishøj COVID-19 Vaccinationscenter.

Sådan indleder 77- årige Torben U. et brev til nationen! om det vaccineforløb han har været igennem – og de problemer han har med at få et korrekt coronapas. For Torben regner – som de fleste andre – med, at der på et tidspunkt vil blive meddelt en udløbsdato på de pas, da vaccinerne nok ikke varer evigt. Og han vil ikke finde sig i, at blive snydt for en måned på den konto. Hans brev, som nationen! har bedt Sundhedsstyrelsen/sundhedsministeriet om at kommentere – fortsætter nemlig således:

I mit corona-pas står der 7. marts og 9. april

- Nu ser jeg så mit CORONAPAS, men med forkerte datoer.

- Det er jo ikke godt, for på den måde bliver jeg jo snydt for en måneds coronapas.

- Det er ikke lykkedes mig at finde frem til den ansvarlige myndighed, der skal foretage rettelsen.

- Gad vide om jeg er den eneste, eller andre med et tilsvarende behov, skriver Torben, og nationen! har bedt Sundhedsstyrelsen svare på, hvordan de forkerte datoer er havnet på passet – og svare på, hvad borgere i samme situation kan gøre, for at få det rettet. Og det vil de ikke svare på:

Sundhedsstyrelsen: Kontakt Sundhedsministeriet

- Invitationer til vaccination komme rigtig nok fra Sundhedsstyrelsen, men vi er ikke involveret i Coronapasset.

- Så for spørgsmål til Coronapasset, skal I kontakte Sundhedsministeriet, som jo også figurer som afsender på de billede af Coronapasset, som du har vedhæftet, skriver Sundhedsstyrelsen - helt i tråd med Torbens egen oplevelse.

Wammen og Heunicke præsenterede den nye coronapas-app ved Københavns Lufthavn, Terminal 3.

nationen! har så bedt Sundhedsministeriet svare på, hvordan de forkerte datoer er havnet på passet – og svare på, hvad borgere i samme situation kan gøre, for at få det rettet. Og det vil de heller ikke svare på:

Sundhedsministeriet: Kontakt regionerne

- Det er regionerne, der er ansvarlige for registreringerne ved vaccinationen, og man skal derfor henvende sig til den regionale vaccinehotline, som kan hjælpe med at rette fejlregistreringen, skriver Sundhedsministeriet nemlig - sammen med en liste over telefonnumrene til de enkelte regioner:

- Region Hovedstaden: 38 66 00 00

- Region Sjælland: 70 20 42 22

· Region Syddanmark: 99 44 07 17

· Region Nordjylland: 97 64 84 63

· Region Midtjylland: 70 23 24 15

Fik to stik - passer viser kun ét

Men..... Torben skrev jo netop til nationen!, fordi han ikke kunne få svar eller hjælp via hotlinen.

Andre har kontaktet nationen! om fejl på corona-passet - bla. måtte Jettes mand aflyse en rejse til Italien, fordi hans coropas - trods to stik - viser 'delvist vaccineret':