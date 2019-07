Fejlleverance til supermarked: Hvem kan spise 500 is?

Supermarkedet solgte mange is sidste år, så derfor får de leveret mange is i år. For mange.

- Hvad sker der?

- Jeg bliver ringet op af en medarbejder, som arbejder i en af landens største fødevarekæder - en meget frustreret butikchef, som spørger, om jeg ikke nok kan hjælpe.

- Butikschefen står nemlig med en hel palle fyldt med frost-varer (is), som der ikke er plads til i butikkens fryser.

Fik mange sidste år - og derfor også i år

Sådan indleder Fabian V - kok og skralder - et brev til nationen! om det ret så usædvanlige opkald han fik her til formiddag. Fabian - som du ganske givet kender fra skralde-klassikere som Fandt 100 flasker Heinz i container: Alle er velkomne(329 kommentarer) og Fundne varer bør ikke indtages: Netto advarer om spildevand(285 kommentarer har tilsyneladende fået spredt budskabet om, at det er bedre at spise fødevarer end at kassere dem. Og at han er manden, man skal kontakte, hvis man har nogle spiselige sager, der egentlig er på vej i skraldespanden. Hans brev fortsætter derfor således:

Sådan er systemet

- Jeg spørger, hvorfor der er bestilt så mange frostvarer, hvis der ikke er plads, og det er der åbenbart, fordi det ikke butikschefen selv, der bestilt dem.

- Den pågældende butik bestiller nemlig ikke selv varer, men får varer efter, hvad de solgte sidste år!

- Og da der blev solgt rekord mange is sidste år, så kommer der også rekord mange is hjem i år, sådan er systemet.

- Det må jo så betyde, at der bliver smidt is ud i stort set ALLE BUTIKKER I HELE LANDET i hele kæden - varer som ikke er for gamle, ikke fejler noget. Sidste salgsdato er 1.8.2021.

Vor herre bevares

- Vor herre bevares siger jeg bare.

- Hvorfor har vi virksomheder, som har så total forældede indkøbssystemer? Er de ligeglade eller har de ikke børn, som skal have en fremtid?

- De kunne jo f.ex. bare snakke med deres medarbejdere i butikken, for så var den her fejl aldrig sket!!

Hvem har mest brug for 500 is?

- Nu står jeg med 2 skabsfrysere fyldt med is. Jeg har vel på den anden side af 500 stks. Som intet fejler og som smager super godt..

- Kender i nogle som kunne bruge 500 is til af glæde nogle, som ikke er ligeglade , men som synes at is skal spises og ikke smides ud, slutter Fabian, der kan kontaktes via Facebook.