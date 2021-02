Fejrer sag mod Støjberg: Asylsøgere får kage

- Randers mod Racisme siger 'ja tak' til en rigsret, fordi Støjbergs ulovligheder havde store menneskelige konsekvenser.

- Tvangsadskillelsen medførte PTSD, søvnproblemer, depression og selvmordstanker for flere af ofrene.

Det blev ikke undersøgt, så det var ulovligt

- Støjberg kunne lovligt have adskilt par med tvangsgifte barnebrude.

- Det var fordi Støjberg indførte en praksis, hvor parrenes situation ikke blev undersøgt, at det var ulovligt.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem fra Randers Frida Christensen (Enhedslisten), der sammen med medlemmerne af Randers mod Racisme i morgen - et par timer før et flertal i folketinget beslutter at stille Inger Støjberg for en rigsret - har arrangeret en kageaktion på Parkeringspladsen ved Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast:

Adskillelsen var et angreb på deres frihed

- Vi vil aflevere portionsindpakkede kager til repræsentanter for de 280 asylansøgere på Kærshovedgård.

- Tvangsadskillelsen var ikke et forsvar for de unges kvinders frihed, den var et angreb på deres frihed, lyder det videre i pressemeddelsen, som er sendt til nationen! mandag eftermiddag.

Gode muligheder for at filme

Randers mod Racisme oplyser, at der - udover en mundfuld Othellolagkage - vil være gode muligheder for at filme, tage billeder og få interviews. Aktionen begynder kl. 11.00, men hvad siger du?