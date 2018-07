Fem gode råd: Sådan bliver 22-årige Mikkel 50 år ældre

- Ja, måske lyder jeg (trods mine 22 år) som en eller anden mavesur gammel idiot.

- Men faktisk er det bare et spørgsmål om ganske almindelig opdragelse og pli.

Sådan lyder det i et læserbrev fra Mikkel S, der synes, det er på tide at folk, der går rundt med en mobiltelefon klistret til hånden, begynder at overveje deres opførsel.

Mikkel - som ikke har lyst til at vise sit ansigt, da han regner med at budskabet er ret så upopulært - har derfor udfærdiget en guide '5 gode råd til mobilzombier om at gebærde sig i det offentlige rum', og han ville blive glad, hvis du delte den via Facebook til de værste mobilzombier du kender.

1. Gå ind til siden

- Hvis vi støder ind i hinanden på gaden, så lad være med at råbe, at jeg skal se mig for, når det er dig, der vader ind foran mig mens du har næsen begravet i mobilen. Har været ude for dette flere gange.

- Gå ind til siden, hvis du skal sms’e eller prøv at have øjnene med dig, i stedet for at forvente at andre skal tilpasse sig efter dine mobilvaner.

2. Drop sexsnakken

- Når du befinder dig i det offentlige rum, kan du så ikke lade være med at delagtiggøre alle andre i dit privatliv?

- Behøver du f.eks at sidde og udpensle dit sexliv for de øvrige passagerer i bussen/toget? Prøv at udvise lidt situationsfornemmelse.

3. Respekter stillezoner

- Når jeg sætter mig i stillekupéen, så gider jeg ikke at skulle lægge øre til irriterende sms-lyde/ringetoner eller højlydt, ensformigt techno, som udsendes fra dine høretelefoner.

- Der er andre vogne i toget hvor du frit kan støjforurene. Kan du ikke placere dig der i stedet? Der er ligesom en grund til, at det kaldes stillezone.

4. Meld afbud til fester - også selv om de dødssyge

- Kan du ikke lægge mobilen fra dig, når du er til fødselsdage, konfirmationer og lign? Det er virkelig uforskammet og respektløst over for værterne, som har gjort sig umage med at få stablet et arrangement på benene.

- Bevares, jeg synes også at de der sociale sammenkomster til tider kan være dødssyge. Men helt ærligt så burde det være muligt at holde masken i et par timer. Ellers er der jo også den mulighed, at man bare kan melde afbud, hvis man vil hellere vil sidde og kigge på Fjæsen.

5. Trafik og telefoner er et skidt mix

- Når du kører ude i trafikken (gælder både bilister og cyklister), kan du så ikke lægge mobilen væk og holde øje med dine omgivelser?

- Jeg kan forstå hvis det er arbejdsrelateret, eller din gamle mor er dødssyg og du gerne vil holdes opdateret om hendes tilstand. Men hvis der ikke er tale om noget presserende, kan det så ikke vente?

- Jeg har ikke lyst til at ende på skadestuen eller det der er værre, fordi du lige skal sniksnakke med veninden eller udveksle pikante beskeder med kæresten.

- Kan godt være at I selv tror, at I bare kan det der med multitasking, men et øjebliks uopmærksomhed er alt hvad der skal til før det går galt. Det samme gælder i øvrigt jer åndsfraværende fodgængere, som bare vader ud midt på vejen og forårsager ulykker, fordi I ikke kan løsrive jer fra mobilen.