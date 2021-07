Fem meter høj: Hvad gør jeg?

- Jeg har med stigende bekymring set, hvorledes, at Bjørnekloen har spredt sig langs Møllevej ved Idestrup til Sildestrup Strand på Falster.

- Jeg har haft sommerhus her i snart 15 år og for to år siden bemærkede jeg, at der var kommet en enkelt Bjørneklo langs den omtalte vej.

Troede kommunen håndterede det

- Jeg var på det tidspunkt overbevist om, at Guldborgsund Kommune vil håndtere dette ene eksemplar så den ikke spredte sig.

- Det har jeg desværre måtte konstatere, at Guldborgsund Kommune ikke har gjort, hvilket har resulteret i, at der nu er en hel skov at arten tæt på en campingplads og anden beboelse, hvor der er mange børn.

Sådan indleder Flemming H et brev til nationen! om vild natur - og en sløv kommune. For Flemming synes ikke den kan være rigtigt, at den farlige bjørneklo bare kan få lov til at formere sig. i hans sommehusområde, og han er ikke spor tilfreds med at kommunen har valgt at lade stå til. Hans brev - som han gerne vil have du deler med andre naturinteresserede borgere - fortsætter nemlig således:

Børnene fra camping

- Udover, at arten som sagt breder sig meget og er invasiv og dermed på Miljøministeriets listen over arter, der skal bekæmpes, så er jeg også bekymret over, hvis børn fra campingpladsen eller de nærliggende beboelser skulle finde på at lege i og rundt om denne skov af Bjørneklo.

- Jeg har selvfølgelig kontaktet kommunen for at gøre opmærksom på problemet, men er blevet henvist til kommunens hjemmeside, hvor der står:

- Guldborgsund kommune ikke foretager bekæmpelse af Bjørneklo,

- Og der gøres samtidig opmærksom på, at man ikke kan tvinge lodsejere til at foretage bekæmpelsen.

Har en skadelig virkning At kæmpebjørneklo er en invasiv art betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Den er ført hertil af mennesker og har en skadelig effekt på den danske natur. Når kæmpebjørneklo først er etableret i et område, danner den meget tætte bevoksninger, som skygger alle andre planter væk. Dermed forringes den biologiske mangfoldighed i området. Desuden er den uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, der kan forårsage forbrænding ved kontakt med hud og UV-lys. Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed kan kommunen pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at hjælpe med til at bekæmpe planten. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, kan bekæmpelsen kræve en flerårig indsats. Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø. Kilde: Guldborgsund.dk Vis mere Vis mindre

Hvad gør en skatteyder?

- Jeg er både overrasket og forundret over begge udsagn.

- Hvad gør jeg som borger og skatteyder i en kommune, hvor der åbenbart ikke er råd og vilje til at følge miljøministeriets anbefalinger, spørger Flemming, men hvad tænker du?