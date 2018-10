Fem råd til Fifa-forældre: William spiller selv fire timer hver dag

Forældre siger som regel til os at de gerne vil være mere sammen med os, men hvorfor prøver de så ikke at komme ind i den verden vi har, når vi sidder inde på vores værelse og spille, skriver 15-årige William til nationen!

- Jeg sidder nogle gange (ja ok, mange gange) inde på mit værelse og spiller med mine venner.

- Det er hvad jeg kan lide ved spillet. At man kan snakke med sine venner, men også spille ens yndlings spil.

- Min mor er ligesom andre mødre nok ikke så interesseret i det som fædre, men hvis min far kan sidde og se Champions League i fjernsynet om aftenen, kan han så ikke også bruge lidt tid på at spille en kamp i FIFA mod sin søn?

Ville blive glad hvis min far gad spille

Sådan indleder William på 15 et læserbrev til nationen! om at være gamer og have nogle forældre, der synes at spil som f.ex. FIFA er komplet spild af tid. Ja faktisk mener mange forældre at FIFA er værre end at spilde tiden - de tror også man bliver dummere af det. William forstår ikke, at forældre ikek kan forstå. hvor fedt det er - og han har også skrevet fem gode råd til hans egne og alle andre Fifaf-forældre. De kommer nederst:

- Hvis jeg sidder og spiller FIFA og har tabt en masse kampe i træk, kan jeg da godt bruge noget glæde, som jeg tror at jeg ville kunne få fra min far, hvis han kom ind og spillede med mig.

- Det er altid en fest at gøre noget sammen med ens forældre, man finder altid på noget at grine over. Og jeg har kun spillet med min far en gang. Det var fedt.

Forældre siger jo at de gerne vil være sammen med os

- Forældre siger som regel til os at de gerne vil være mere sammen med os, men hvorfor prøver de så ikke at komme ind i den verden vi har, når vi sidder inde på vores værelse og spille?

- Kan i ikke prøve og få den følelse som vi har når i spiller, den synes jeg også i skal prøve og få.

- Jeg sidder normalt og spiller 2-5 timer om dagen.

- Efter skole kan jeg lige nå at spille 1-2 timer og derefter er det fodbold.

- Efter træning er der lige 1 time til at spille i og så er det godnat.

Kan godt glemme at tømme opvaskeren

- I weekenden hvis der ikke er planer så kan der godt gå mange timer i at spille Playstation.



- 'Tager du lige opvaskeren? - 'Jaja mor det skal jeg nok'. 10 minutter senere kan jeg sagtens have glemt hvad jeg skulle, sådan er det i teneageårene.

- Når jeg snakker med mine venner, er det det samme de siger - ingen af vores forældre forstår det sjove i at spille?

- Jeg kan overhovedet ikke se mig selv sidde 2-3 timer om dagen og læse en bog i stedet for at spille, det må jeg være ærlig og sige.

- 'Kom nu! lav finesse skud, Kom nu man! Kan du ikke tackle hvad laver du man er du helt væk?'

- Det er blandt andet sådan nogle ord der bliver brugt i min spille verden, og det er der seriøst ingen forældre, der ved hvad betyder.

Var jo lige i gang med at spille

- Det kan godt være at i synes, at det er irriterende, at vi glemmer at gå ned med skraldespanden eller glemmer at tømme opvaskemaskinen, men jeg tror at hvis du spørgere dit barn om, hvorfor de glemte det ville de sige 'det ved jeg ikke', 'jeg tænkte på noget andet', som sagtens kunne være det spil, de lige har været i gang med, eller det spil de skal lige til at starte på.

Så her er 5 gode råd hvis dit barn spiller FIFA:

1: Ikke forstyr midt under en kamp (og hvis du gør så gør det stille)

2: Vi kan ikke trykke pause

3: Hvis vi siger 2 sekunder, kan der godt gå 10 minutter

4: Aldrig gå ind foran skærmen midt i en kamp

5: Spil med dit barn