Ferie i Sverige: Toppolitiker i shitstorm

Den norske regering fraråder rejser til Sverige. Men torsdag kom et regeringsmedlem til at afsløre, at hun var på ferie på sin ødegård. Som ligger i Sverige.

- Jeg er i Småland sammen med min familie.

- Min ægtemand er svensker, og kommer her fra området.

- Vi besøger svigermor, som er enke, og vi bor på familiegården, mens vi er her.

Hun skal i karantæne i 10 dage

Sådan lyder forklaringen fra den norske politiker Ingelin Noresjø, næstformand i regeringspartiet Kristeligt Folkeparti og politisk udpeget statsseketær i trafikministeriet, der i går blev spurgt af NRK, Norges svar på Danmarks Radio, hvorfor hun var rejst på ferie i Sverige.

Den norske regering fraråder nemlig alle ikke-strengt nødvendige rejser til det hårdt ramte naboland - og den norske statsminister har i dag udtalt, at hun går ud fra at alle regeringsmedlemmer retter sig efter de råd. Og med en direkte besked til Ingelin Noresjø tilføjet:

Danskere må godt tage i egen ødegård

- Rejser man alligevel, må man i karantæne i 10 dage, når man kommer hjem.

Rigtig mange Facebook-brugere er forargede over, at en så profileret politiker trodser rådene, og avisen Nordlands chefredaktør opfordrer hende til at komme hjem:

Danmarks rejseråd er ikke så skrappe som de norske - i går skrev Udenrigsministeriet denne rejsevejledning:

- Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Sverige, fordi Sverige ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i den nye model for rejsevejledningerne inden for EU og Schengenområdet.

Og i tre svenske regioner

- Regionerne Blekinge, Kronoberg og Västerbotten er undtaget, fordi regionerne opfylder kriterierne.

- Hvis du tager ophold i din egen ødegård eller lignende, kan du rejse til områder i Sverige, hvortil vi ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser, lyder det fra ministeriet., men hvad tænker du?