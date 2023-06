Feriechok: Ikke sket før

- Vi har aldrig haft det problem før med at finde ledere.

- Vi bliver nødt til at aflyse to sommerlejre, fordi vi simpelthen mangler frivillige.

Sådan siger en ret ulykkelig Ulla Loft fra Børnenes Kontor til TV2 Nord om de 25 børn, hun må skuffe, fordi der ikke er frivillige voksne nok til at holde ferie med dem.

Rasende smileys: Kan give problemer

De 25 børn skulle have været afsted til Sæby og Tversted i uge 28 og 29. Og Ulla meddeler, at der mangler otte vokse. Og på TV-statioens Facebook-profil har Helene H. fået en del kritik for det forslag hun kom med tidligere på dagen:

- Måske nogle af landets tusindvis af førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere skulle se at komme på banen, og gøre lidt gavn for alle de penge, de får foræret, skriver Helene, der har fået syv rasende smiley'er - og fire likes - for sin opfordring. En af dem, der ikke synes det er den bedste ide, er Lea N.

Fantastisk: Kan stadig nå det

- Det kan faktisk give kontanthjælpsmodtagere en masse problemer med netop deres kontanthjælp, hvis de påtager sig frivilligt arbejde, skriver hun, mens Stinne P. byder ind med den her opfordring:

- Jeg var afsted som frivillig i Tversted i 2006, da jeg var studerende.

- Det var en fantastisk oplevelse, og jeg opfordrer alle studerende på især lærer-og pædagogseminariet til at melde sig og få noget relevant erfaring på CV’et, skriver hun.

Børnenes Kontor meddeler, at de har pengene til at afholde feriekolonierne - og at voksne, især med pædagogisk erfaring, stadig kan nå at tilmelde sig, hvis de har lyst, men hvad siger du?