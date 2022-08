Feriehus: Selv rengøringen synes det var klamt

- Hej.

- Vi havde lejet et sommerhus i Nordjylland fra d. 23 juli og en uge frem.

- Vi havde glædet os, min mand har ikke så meget ferie.

Vand i brusekabinen

- Vi ku' først kunne få nøglen kl. 16, så vi var derude ved sommerhuset kl 16.30.

- Men der var mega beskidt.

- Der var snavset vand i brusekabinen. Hvidevarerne, køleskab og ovn var smurt ind i snavs, og i skufferne i køkkenet lå der ting fra år 2001 og 2004 osv.

Ville tage hele aftenen

Sådan indleder ET et brev til nationen! om at glæde sig til en uges ferie på toppen af Danmark – og konstatere, at det hellere skulle have heddet Bunden af Danmark. For huset var ikke spor rart at være i – og den hjælp, feriehusudlejningsfirmaet tilbød, var ikke tilfredsstillende. Det var firmaets kompensation heller ikke.

Hendes brev – som firmaet har læst og reageret på - fortsætter nemlig således:

Annonce:

- Vi ringer så til firmaet, der vil sende nogen ud og gøre rent.

- Vi siger, at det jo vil tage hele aftenen og at vi er trætte og har en lille hundehvalp med på 12 uger.

I kan få halvdelen

- Da rengøringsfolket kommer siger de også at er klamt, og vi giver dem vores nøgle og kører.

- Vi ringer igen til udlejningsfirmaet, for at høre om de har noget andet andet til os, men nej.

- Da vi ikke kan finde noget overnatter vi i bilen og kører hjem næste dag.

- Nu vil de ikke give vores penge tilbage, 5299 kr, men kun halvdelen, skriver Edel, og nationen! har bedt firmaet svare på, hvorfor de vil give halvdelen af pengene retur – og hvad de siger til at ET gerne vil have hele lejen. Og det svarer de på sådan her:

Bad om hele beløbet - og fik det

- Vi har løst sagen i al fordragelighed med ET. Hun er meget tilfreds med afslutningen, skriver firmaet, og ET bekræfter over for nationen!, at hun har fået alle de 5299 kr retur.