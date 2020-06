Feriepenge-chok: Staten har dem slet ikke

Mens politikerne og danskerne har travlt med at tale om 'indefrosne feriepenge', så minder Lønmodtagernes Dyrtidsfond om, at pengene stort set ikke er indbetalt fra virksomhederne endnu.

- Kun 2,9 milliarder kr. ud af den estimerede feriemiddelformue på 100 milliarder kr. er placeret i fonden.

- Det vil i praksis sige, at vælger man at udbetale de af lønmodtagernes indefrosne feriemidler, der er opsparet frem til nu, vil det i mange tilfælde være med til at belaste virksomhedernes likviditet yderligere.

Ligger i virksomhederne

Sådan skrev LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, i en 'nyhed' d. 17. marts, da debatten om de 'indefrosne feriepenge' blussede op i kølvandet på corona-nedlukningen af Danmark.

Og kundedirektør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Else Nyvang, uddybede over for nationen!:

Direktør: Umiddelbart besnærende

- Det lyder umiddelbart besnærende at udbetale de indefrosne feriepenge.

- Problemet er bare, at pengene ligger i virksomhederne, som i mange tilfælde ikke har råd til at udbetale pengene nu, skrev hun til nationen!, og selv om der siden da er indbetalt cirka 1,5 milliard mere til fonden, så er der langt op til de 100 milliarder kr, som debatten handler om.

Arbejdsgivere har brug statens hjælp

Dansk Arbejdsgiverforening er også klar over, at staten slet ikke har pengene, og de foreslår at staten skal lægge ud:

- Danske virksomheder og dansk økonomi er hårdt ramt af coronakrisen.

- Der findes ingen hurtige genveje til at genoprette Danmark, og derfor skal vi spille på alle tangenter.

- Hvis vi med statens hjælp frigiver danskernes indefrosne feriepenge, vil vi pumpe 55 milliarder efter skat ud i samfundet.

- Det vil betyde nye ordrer til danske virksomheder og flere job til danskerne.

- Det er derfor et oplagt håndtag at skrue på, siger administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad i en pressemeddelelse, men hvad siger du?