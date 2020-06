Ferierejser aflyst: Lidt af en gave

Skoringen - der har 100 butikker rund om i Danmark - har et enormt lager af usolgte forårsvarer. Så direktøren håber, du vil bruge lidt af din ferie i en Skoringen-butik

- For os er det lidt af en gave, at danskerne nok ikke skal ud at rejse til sommer.

- Så kan de blive hjemme, og så håber vi, at de lægger turen forbi vores butikker.

Fra den svageste til den bedste

Sådan siger Frank Siim Sørensen, administrerende direktør for virksomheden ShoeVision, der driver 100 Skoringen-butikker i Danmark og omtrent lige så mange i Norge, til Politiken om de mange sko, der ikke blev solgt i foråret, da Danmark lukkede ned.

- Normalt er juli måned vores svageste, fordi alle er ude at rejse.

- Nu håber vi på, at det bliver en af de bedste, fortsætter direktøren, der faktisk er overrasket over, hvor hurtigt der er kommet gang i skosalget igen, og derfor ikke har planer om fyresedler lige nu.

Millionvis af sko og brune bananer

Men: På lageret ligger der op mod 1,3 millioner fyldte sko-æsker - dem fra foråret. Og direktøren er usikker på, hvad han skal stille op med dem, Der er nemlig endnu en million par sko på vej fra fabrikkerne.

- Her har det tidligere været på tale, at regeringen ville se på en eller anden form for støtte til ’brune bananer’, altså usælgelige sæsonvarer i modebranchen, siger direktøren, der håber på en ordning, men hvad siger du?

Og har du en idé til, hvad man kan gøre med modebranchens 'usælgelige sæsonvarer'?