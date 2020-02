Fest med frække 15-årige piger og fri bar: Mor er nervøs

- Det er da under al kritik, at man vil holde en fest, hvor det er 15+ - og at 14-årige er velkomne, hvis de fylder 15 i år.

- Og det ser endda ud til at voksne også er velkomne.

- Jeg tror faktisk at sådan en fest - med denne 'dirty tema'-opfordring og fri bar - kan tiltrække klamme typer af voksne.

Lyder ikke som en fest for min søn

Sådan indleder MA et brev til nationen! om den ungdomsfest, der skal holdes i Stenløse på lørdag.

Arrangørerne - som kommenterer den bekymrede mors brev nedenfor - opfordrer i invitationen til, at man skal gøre 'meget ud af det' og gøre sig 'lidt fræk'. Og at man for 150 kr får entré og alt, man drikke. Moderens brev fortsætter således:

- Jeg synes der skal ses nærmere på denne fest.

- Det lyder ik' som en fest, jeg ville sende min søn med til, skriver MA. Det kan hun roligt gøre, hvis man skal stole på manageren for festen, der har sendt dette grundige svar:

Se også: Skuffet mor klager: 15-årig søn afvist på diskotek

Kun light øl

- Diskoteket tillader kun den lovlige mængde alkohol som er light øl, så der serveres ikke stærk alkohol.

- Stedet har et supergodt samarbejde med politi og natteravne, som altid er til stede under disse fester.

- Vi unge er utrolig glad for festerne og vi har et godt sted, der er sjovt og trygt at være.

Forbudt over 18 - og ikke flere 'dirty'-fester

- Stedet tager ikke folk ind over 18 år til disse ungdomsfester (det er de meget strikse med).

- Festerne får et navn hver gang, hvor stedet dog har pålagt os, at de ikke vil ha det navn, som er denne gang igen på en fest, da de ikke vil ha at få skeptiske forældre misforstår budskabet.

- Men generelt er det kun en meget lille gruppe forældre der er urolige, da langt de fleste forældre roser festerne og den super gode kontrol der er af dem ( da stedet har holdt ungdomsfester i 30 år )’ og derfor er glade for at sende os unge ned til festerne.

Nogle få forældre har glemt hvordan unge er

- Men selvom man gerne ville gøre alle tilfredse, vil der altid være nogle ganske få forældre, som måske har glemt hvad det vil sige at være ung.

- Stedet ved om nogen, at der er en curling-kultur fra visse forældre idag, som de siger, der bare skal tages hensyn til osse.

- Stedet har altid 8-10 vagter på til festerne, fordi der netop er 0 tolerance overfor ballademagere.

Og vi skal passe vores skole

- Festerne er jo netop en kæmpe succes fordi reglerne bliver overholdt og vi unge også hele tiden lærer at tage ansvar for, hvordan man gør tingene.

- Ovenikøbet har stedet pålagt os at vi ikke må holde festerne hos dem, hvis vi ikke passer vores skole og pligter derhjemme, da de siger det er det vigtigste i sidste ende.

- Men heldigvis har vi kæmpe opbakning fra de fleste forældre, der er glade for festerne, da de helst ikke vil ha os unge til at færdes i København eller gader og stræder til alle mulige privatfester, skriver manageren. Hvad tænker du?