Fest-Ronnie: Bøder for 35.000 kr. annulleret

Politiet mente, at de 13 gæster, der festede hos Ronnie i januar, var et klokkeklart brud på forsamlingsforbuddet. Retten mener noget andet

- Jeg tænker bare, at det her er et godt eksempel på, at man skal passe sin egen 'business'.

- Men i stedet valgte nogle naboer at have ondt i røven over, at vi hyggede os.

- Se bare, hvad alt det her har kostet statskassen.

- Det er sørgeligt.

Bred fortolkning - slap for at betale 35.000 kr.

Sådan siger tømrermester Ronnie Hansen til Dagbladet Holstebro-Struer om at være frikendt for brud på coronareglerne.

Ronnies naboer ringede nemlig til ordensmagten, da han 13. januar - midt i nedlukningen - inviterede 13 venner til fest i ejendommen, som huser både bolig og værksted. Og efterfølgende krævede anklagemyndigheden, at de 14 kvinder og mænd, som var mellem 23 og 31 år, hver skulle idømmes en bøde på 2500 kroner for brud på forsamlingsforbuddet, fordi festen foregik i et erhvervslokale.

En vigtig sejr

Anklageren siger til avisen, at han efter at have læst dommen må konstatere, at retten har en bred fortolkning af forbuddet. Retten vurderer nemlig, at erhvervslokalet, hvor festen foregik - som er indrettet som gildesal - også bliver brugt i private sammenhænge.



Han siger også, at han vil overveje at anke sagen, men hvis han læser med på Dagbladet Holstebro-Struers Facebook-profil - hvor der er skrevet usædvanligt mange kommentarer (15 stk.) om frifindelsen - så skulle han nok bare erkende nederlaget:

- En vigtig sejr.

- Selvom jeg ikke var til festen, tager jeg bestemt hatten af for det.

Vanvids-diktatur

- De rødes vanvids-diktatur under coronaen har været helt væk, skriver Andy M. - der har fået 10 likes - og Regner W. bruger lidt færre ord:

- Fantastisk. Intet mindre, skriver Regner.

For en måned siden kunne nationen! vise en dom fra Københavns Byret, vor en anklaget blev frifundet ift., at vedkommende ikke ville lade sig pcr-teste.

OBS: Hvis du også er blevet frikendt for brud på nogle corona-regler, må du meget gerne sende en mail. Hvis du er blevet dømt, må du også gerne skrive.