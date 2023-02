Fiasko: Skal koste 90 kroner

- Prisen (er) nødt til at stige markant, hvis der skal være færre rygere.

- Vores bud er 90 kroner for en pakke cigaretter, og dermed vil vi komme på niveau med lande som Australien, Norge, England, der har priser på over 100 kroner.

Flere ryger

Sådan siger Mads Lind, chefkonsulent i Hjerteforeningen, til DR Nyheder om de i hans øjne skuffende resultater af prisstigningen på cigaretter for lidt over et år siden, der betød, at en pakke steg fra i snit 55 til 60 kroner. Prisen steg også i 2020, fra 40 til 55, men selvom priserne altså er steget, er der ifølge undersøgelsen Danskernes rygevaner 2022 flere danskere, der ryger

Advarer: Billige cigaretter

Især de unge

19 procent af danskerne ryger således dagligt eller lejlighedsvist, og det en stigning i forhold til 2020, hvor 18 procent røg dagligt eller lejlighedsvist. Og så er der nu 25 procent af de 15-29-årige, der ryger dagligt eller lejlighedsvist - det var kun 23 procent i 2020.

Vælgerne er ok med dyrere cigaretter

Danskernes Rygevaner måler hvert andet år danskerne tobaks- og nikotinforbrug og er lavet for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Kræftens Bekæmpelse fik i oktober - op mod folketingsvalget - lavet en undersøgelse, der viste, at hele 61 pct. af vælgerne mener, at en pakke cigaretter godt kan koste 90 kr.

Den undersøgelse fik Bitten S til at skrive denne Facebook-kommentar:

- Jeg kender en pige med svære udfordringer.

- Hendes 'medicin' og det, at hun kan være til, er en cigaret.

Os er I sgu ligeglade med

- Dette vil I fratage hende.

- Nåh ja, glemte lige, at vi er jo bare mennesker, og os er I sgu ligeglade med, skrev Bitten, og Cepos har tidligere undersøgt, at dyrere cigaretpriser rammer i bunden:

- De stigende priser er slået direkte igennem på danskernes budget.

- Ryger du 15 cigaretter om dagen, er merudgiften ved en prisstigning fra 40 kr. til 60 kr. på 5.475 kr. om året.

- Det svarer til 7,6 procent af rådighedsbeløbet for en enlig kontanthjælpsmodtager, skriver Cepos til nationen!, men hvad siger du?