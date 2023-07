Fiesta-Rasmus: Det er for ringe

- Hej.

- Jeg har en Ford Fiesta fra 2015. Den har Fords 1.0 Ecoboost motor, og har kørt 172.000 km

- Tandremmen er så gået i stykker og har ødelagt motoren.

- Der skal ny motor i = ca 50-60.000 kr.

Synes de skal tave ansvar

Sådan indleder Rasmus N. et brev til nationen! om den gigantiske ekstraregning han lige nu skal betale for at hans otte år gamle bil kan komme til at køre igen. Og Fords egen besked om, at sådan en skade faktisk er ret uventet:

Det er jo ikke det de skriver

nationen! har bedt Ford svare på, om de vil betale – for Rasmus er usikker. Han brev forsætter derfor således:

- Nu har jeg skrevet til dem igen og bedt dem tage ansvar for deres egen påstand om de 10 år eller 240.000 km, de selv skriver.

- Synes det er for ringe, hvis de ikke vil stå på mål for det de lover.

- Og bare kan skrive hvad de vil uden konsekvens, når deres produkt langtfra lever op til det de lover, skriver Rasmus og Ford har sendt det her svar til nationen!:

Ford: Den bil har ikke overholdt forskrifterne

- Når Ford kundeservice slår Rasmus’ Fiesta op i Fords system, kan de ikke se, at der har været udført service på bilen mellem 2018-2022.

- Dette kan naturligvis skyldes, at service er udført hos et værksted, der ikke har adgang til Fords systemer?

- Men de kan til gengæld se at denne Fiesta op til flere gange har kørt for mange kilometer inden den kom til service og at den dermed ikke har overholdt Fords foreskrifter.

Der er to års garanti - ikke otte

- Som standard er der 2 års garanti på Fiesta. Rasmus’ Fiesta er 8 år nu.

- En Ford forhandler kan vælge at give en kunde kulance ud over garantien på de 2 år.

- Dette er helt op til den enkelte forhandler og tilbydes normalt kun hvis en bil har overholdt alle services iflg Fords foreskrifter.

- I dette tilfælde er Fiesta’en ikke hos et autoriseret Ford-værksted.

Og det med tandremmen er ikke en garanti

- Det er korrekt at Ford anbefaler at skifte tandremmen for hver 10 år eller 240.000 km (hvad der kommer først). Dette er en anbefaling – ikke en garanti.



- Fiesta’en havde fra første registreringsdato 2 års fabriksgaranti mod fabrikation og /eller materialefejl, hvor bilen ville være dækket 100%, men da Rasmus’ Fiesta er fra 29-01-2015 vil en evt. reparation ikke på nogen måde dækkes af fabriksgarantien.

Så vi kan ikke hjælpe Rasmus

- I Fords system ser det ud til at der har været et ejeskifte i 2019. Jeg formoder det er her Rasmus købte sin Fiesta.

- Tilbage på dette tidspunkt havde Fiesta’en ikke en servicehåndbog, der ville resultere i kulance fra en Fordforhandler grundet, at den ikke havde overholdt foreskrifter for service.

- Vi kan derfor desværre ikke hjælpe Rasmus, skriver Ford Danmark, der gerne vil understrege vigtigheden af, at man - ved køb af brugt bil - sikrer sig, at der følger en servicehåndbog med, som viser at service er udført efter Fords foreskrifter.