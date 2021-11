Fik 25.000 retur: Stadig sur

Henning nægtede at betale den regning på 27.000 kr Skorstensgaard præsenterede ham for, og han endte også med at få 25.000 kr retur.

- Jeg havde en ældre Volvo S60, hvor displayet pludselige fortalte, at der var motorfejl.

- Jeg kørte bilen til Skorstensgaard i Odense, som ringede retur og fortalte, at bilen var ved at falde sammen.

- Det endte dog med – i telefonsamtalen – at der var nogle enkelte småting yderligere, der skulle repareres.



De synede også bilen

- Jeg bad også Skorstensgaard om køre bilen til syn, hvor den ikke blev godkendt, idet der var et baghjulsleje, der var beskadiget.



- Dette blev repareret, og bilen synet igen og godkendt, dagen efter.

- Men da jeg skulle hente bilen blev jeg præsenteret for en faktura på Kr. 27.000.

Sådan skriver Henning T. til nationen! om at være bilejer og blive præsenteret for en komplet uforståelig mekaniker-regning – en regning som ovenikøbet skulle betales på stedet, før bilen blev udleveret. Henning betalte under protest, da dækkene – som Skorstensgaard havde udskiftet - f.eks. kun havde kørt et halvt år. Og vinduesviskerne – som Skorstensgaard også havde udskiftet - rent faktisk var blevet udskiftet 3 uger før bilen blev indleveret. Hans brev – som nationen! har bedt Skorstensgaard om at kommentere – fortsætter således:

Så kom det frem at de optog samtaler



- Jeg klagede, og kvalitetschefen skrev så om en ’liste’ over vores telefon-samtaler.

- De telefonaflyttede og optog alle telefonsamtaler – og pludselig kom det frem, at deres direktør åbenbart også lytter de optagne telefonsamtaler igennem, hvilket er komplet ulovligt.

- Det korte af det lange er, at vi blev enig om at jeg fik kr. 25.000 kr tilbagebetalt for reparations arbejder der ikke var udført.

Krænket - kræver godtgørelse

- Jeg følte mig i den grad krænket, og meldte sagen til Datatilsynet og søger efterfølgende om tortgodtgørelse, skriver Henning T, der også har sendt denne afgørelse med fra Datatilsynet:

Datatilsynet kritiserer Skorstensgaard - og gør ikke mere.

Kvalitetchef: Sådan var det ikke

nationen! har sendt brevet til Skorstensgaard og spurgt, om de er stoppet med de ulovlige aflytninger – og hvor ofte de reparerer ’for meget’ og giver kunderne penge tilbage? Og det svarer Michael Dahl, kvalitetschef hos Skorstensgaard på sådan her:

- Jeg kan på ingen måde genkende ovenstående udlægning.

- Foråret 2020 indleverede kunden sin bil, en 16 år gammel Volvo S60 med ca. 420.000 km. på tælleren og en lang række fejl og mangler, herunder flere helt afgørende for sikkerheden. Vi fremsendte først et tilbud og dernæst en skriftlig ordrebekræftelse på 27.551 kr. inkl. rabat på 5.280 kr.

- Efter telefonisk gennemgang heraf, bad kunden os gå i gang, da han efter eget udsagn ikke manglede penge og ønskede bilen lavet.

Bilen var mindre værd end reparationen

- Dette på trods af, at vi oplyste ham om, at beløbet overskred bilens værdi.

- Ved afhentning af bilen ønskede kunden ikke at betale, da han ikke mente at have accepteret tilbuddet og ordren. Efter betaling krævede han sine penge retur.

- På daværende tidspunkt optog vi i en kortere periode enkelte samtaler med kunder med henblik på intern kvalitetssikring.

Og pludselig var optagelserne et problem

- Da vi fremsendte optagelsen til kunden for at dokumentere, at han helt konkret havde accepteret tilbuddet, var det pludselig ikke reparationsomkostningen eller godkendelsen af reparationen, der var problemet.

- Nu krævede han i stedet erstatning for optagelse af telefonsamtalen og fremsendte pr. e-mail, hvad jeg kun kan betragte som trusler om shitstorm, Datatilsynet, politiet mv.

- Vi står helt ved, at vi med optagelsen ikke levede 100 % op til persondataforordningen. Skorstensgaard har derfor ikke siden optaget kundesamtaler, ligesom at eksisterende samtaler allerede dengang blev slettet.

Andre kunder med andre toner

- Da vi havde et behov for at kunne bruge vores tid på andre forbrugere, betalte vi som afslutning på sagen kunden et beløb per kulance, som han selv var nået frem til var rimeligt.

- Vi konstaterer nu, at kunden mener, at han har krav på flere penge, hvorimod Datatilsynet betragter sagen som afsluttet.

- I Skorstensgaard koncentrerer vi vores ressourcer om andre kunderelationer, der foregår i gensidig respekt samt i almindelig, god tone, skriver kvalitetschefen, men hvad tænker du?