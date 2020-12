Fik 2800 kr: Henvend dig hvis du blev snydt

- Jeg var ansat i 2 år og 7 måneder hos Gate Gourmet.

- De første tre måneder var det på deltid, 30 timer pr uge.

- Og jeg er af dem, der blev snydt, fordi de har haft rod i deres løn-udbetaling og pensionindbetalinger.

De har ikke gennemgået det hele

Sådan lyder de første linjer i et brev nationen! har modtaget fra en tidligere medarbejder i Gate Gourmet – en person, der ønsker at være anonym af hensyn til sine muligheder for at vende retur til firmaet.

Flere massefyringer i lufthavnen

Men selv om vedkommende gerne vil tilbage, hvis der kommer gang i flyvningerne igen, så vil den tidligere medarbejder gerne gøre opmærksom på, at alle personer, der har været ansat i firmaet fra d. 1. marts 2014 og er fratrådt inden d. 30. juni 2020, har penge til gode.

Screenshot fra 3F Kastrup.

Kun nogle får den automatisk

Og at man SELV skal henvende sig, hvis man vil have dem. Brevet – som nationen! har sendt til Gate Gourmet, uden at få noget svar på, hvorfor folk skal selv bede om pengene - fortsætter nemlig således:

- De har haft et revisions firma til at undersøge deres fejl, men de har ikke gennemgået alles lønsedler.

- Det har de ikke resurser til, men det har mest været dem, som har været ansat på 120 timer altså deltidsansatte, der er er blevet snydt.

- Resultatet er så, at det kun er de ansatte, der var ansat efter 30/06 2020, der automatisk får deres penge.

- De ansatte, der er blevet fyret eller er holdt op før den dato, skal selv henvende sig i firmaet.

Hvor skal man vide det fra?

- Men hvor skal de mennesker vide det fra, skriver personen, der for de tre måneders løn- og pensions-’rod’ har fået 7-800 kr ind på sin bankkonto – og cirka 2000 på pensionskontoen.

nationen! har spurgt Gate Gourmet, hvorfor folk selv skal henvende sig, og hvor mange penge der i alt er tale om, men de har ikke svaret, ligesom 3F Kastrup heller ikke har svaret på, hvor mange personer, deres opfordring handler om.

Gate Gourmet er at af verdens helt store flymadsfirmaer, og leverede mad til størstedelen af flyene i lufthavnen før corona-krisen ramte. I juli meddelte firmaet, at cirka halvdelen af de 800 ansatte blev fyret, men hvad tænker du?