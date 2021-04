Fik check på 22.000 kr: Martin er målløs

- Jeg er søofficer og pt. skibsfører i Lolland Færgefart.

- I 2017 arbejdede jeg som overstyrmand i et UK-baseret rederi.

- Og i april 2018 modtog jeg en check fra HRMC (skattevæsenet i UK), med beløb ca. 2500 £ (22.000 danske kroner ifølge valutaomregneren.dk onsdag eftermiddag)

- Jeg gik til min bank, gennem 35 år, Danske Banks Maribo afdeling, hvor den blev crosset, underskrevet og stemplet.

- Men så sagde medarbejderen, at de ikke kunne indløse den.

- Og HRMC(Skattevæsenet i UK) overfører ikke penge. De udbetaler kun via check.

Kontantforbud: Maks. 20.000 kr

Skattevæsenet i England bruger kun checks

Sådan indleder Martin H et brev til nationen! om at have penge til gode i England – og ikke kunne få dem udbetalt i Danmark. Martin føler ikke, at hans bank på nogen måde er behjælpelige og nu hvor der snart er gået tre år, synes han det er tid til at involvere nationen!.

For måske sidder der én anden dansk borger derude, der har haft samme problem med at få hævet en udenlandsk check og som HAR fået sine penge. Hans brev – som Danske Bank kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Så lavede de en ny check

- Siden har jeg flere gange for kontaktet Danske Bank og forklaret, at det ikke lader sig gøre med en bankoverførsel fra HRMC.

- De oplyste så sidste sommer, at de nu kunne indløse min check via en formular, der skal udfyldes og indsendes, sammen med checken.

- Og jeg bad derfor skattevæsenet i England for tredje eller fjerde gang om, at de udsteder en ny check.

Og medarbejderen hjalp mig - men det var en fejl

- Den modtager jeg så januar 2021, og en venlig Danske Bank-medarbejder guider mig i telefonen til at udfylde og scanne formularen og checken, som derefter sendes via netbank.

- Men tre dage senere informeres jeg om at dette var en fejl, og at originale dokumenter skal sendes til Danske Banks afdeling i UK.

- Jeg afleverer så personligt disse i postkassen i hovedkontor på Holmens Kanal i København. Og ringer 3-4 dage senere og får at vide, at check og formular er modtaget, og vil blive sendt til UK samme dag, personen forklarer i øvrigt om procedurerne for dette.

Nu ville der gå 4-6 uger

- Medarbejderen oplyser ydermere at der nok kan gå imellem 4-6 uger før pengene bliver udbetalt, men at jeg ikke behøver at foretage mig yderligere.

- 22. marts 2021 modtages så følgende besked pr mail:



Jeg har efterlyst checken hos vores afdeling for udenlandskecheck.

Denne er endnu ikke modtaget hos dem.

Jf din kopi i forrige meddelelse af indleveret check kan jeg meddele, at banken ikke kan søge den clearet for dig.

Du vil derfor når vores afdeling for udenlandskecheck modtager checken, få checken afvist og herefter vil den efterfølgende blive sendt retur til dig pr post.

Du skal i stedet bede afsender at checken om at overføre direkte til din konto.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Målløs, sur og ingen check

- Jeg står nu efter næsten 3 år, endnu engang målløs, sur og tomhændet, uden en check, skriver Martin, og nationen! har bedt Danske Bank svare på, hvorfor de ikke vil tage imod en check fra det engelske skattevæsen, og de svarer at de ikke kan kommentere på den konkrete sag, men at de som udgangspunkt forsøger at hjælpe kunderne, hvis de modtager udenlandske checks:

Dansk Bank: Tung manuel og risikabel proces

- Men der kan være særlige omstændigheder, der gør, at vi ikke har mulighed for at hjælpe med indløsning.

- Og vi vil altid anbefale vores kunder at de undersøger muligheden for at få overført pengene elektronisk til deres konto.

- Behandling af udenlandske checks er en tung manuel proces, der også er forbundet med større risiko for både kunder og os som bank, da beløbet efterfølgende kan blive tilbagekaldt, skriver Dansk Bank, men hvad tænker du om det svar?

Hvis du har et godt tip til Martin, så send det her.